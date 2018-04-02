Приморье просит об отсрочке повышения утильсбора на авто до 1 сентября

Власти Приморья обратились к российскому правительству с требованием об отсрочке повышения утильсбора на автомобили. Запрос был сделан врио губернатора региона Андреем Тарасенко. Чиновник настаивает на том, что нововведение нужно перенести на 1 сентября нынешнего года.

Согласно документу об индексации утильсбора, его повышение по многим востребованным в регионе видам автотранспорта составит 50-90%. По словам Андрея Тарасенко, нововведение вызовет повышение стоимости на вновь ввозимые в край машины.

Чиновник пояснил, что одобрение повышения утильсбора и его введение произошли слишком быстро, из-за чего жители края оказались не готовы к новым размерам сбора. Многие жители имеют договоры на ввоз транспорта, и теперь они не могут оценить все риски.

Известие о том, что в России существенно вырастет утильсбор, возмутило население страны. В Приморье данная тема обсуждается особо остро, так как жители региона часто покупают иномарки с двигателем объемом 1-2 литра.

Иван Головин