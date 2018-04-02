Приморье просит об отсрочке повышения утильсбора на авто до 1 сентября

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Приморье просит об отсрочке повышения утильсбора на авто до 1 сентябряСегодня, 16:44
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Правительством РФ утверждены новые ставки утильсбора на автомобильную технику. На официальной странице Кабинета министров России 21 марта появилось
Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович заявил, что к настоящему моменту правительство уже согласовало размер индексации утильсбора, однако пока не утвердило его. В
Автомобильные эксперты сообщают, что с началом 2018 года автомобили взлетели в цене на 5%, а в феврале машины подорожают еще на 17%. Такие процессы обусловлены