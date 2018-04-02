В Череповце собрали болид-«пулю» для студенческой «Формулы»

Группа студентов Череповецкого государственного университета построила собственный болид под названием Nord Craft. Машина, получившая прозвище «Пуля», покажет себя на международном состязании Formula Student.

Как пишут череповецкие издания, юные конструкторы потратили больше года на создание болида, им оказывали помощь партнёры, которые предоставили для авто материалы. Всего на машину ушло 500 000 рублей, финансовую поддержку студентам оказала их альма-матер.Череповецкий болид способен ускоряться до максимальный 140 км/ч, что является неплохим показателям по меркам Formula Student. Вместе с тем конструкторы рассчитывают добиться увеличения скорости до начала гонки. При весе в 250 килограммов автомобиль разгоняется до первых 100 км/ч приблизительно за 4-5 секунд, а производительность его мотора равна 120 лошадиным силам.Отмечается, собранный прототип станет экспозиционной моделью, поскольку некоторые недостатки не позволяют ему участвовать в соревновании. Для гонки студенты построят новую машину, в которой учтут прежние ошибки. Кузов автомобиля покрасят в цвет университета – красный, а капот украсит буква «Ч».

Яна Васильева

Чтобы успеть на Formula Student, болид должен быть готов к лету. Конструкторы рассчитывают победить на московском этапе гонки и отправиться в Чехию, где продолжатся соревнования.