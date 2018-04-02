Мнения

"Я обескуражена": Лена Миро назвала главных виновников трагедии в Кемерово

Всемирно известная скандальная блоггерша Лена Миро выразила свое мнение в Сети по поводу категорий…

Как прийти в себя: Эксперты дали советы по возвращению хорошего настроения

От Редактора

Как прийти в себя: Эксперты дали советы по возвращению хорошего настроения

Что сделать, чтобы вернулась улыбка? Есть несколько простых способов, как избавиться от "кислой…

Сюжеты :

Эксперт рассказал, почему Galaxy S9 ещё долго будут покупать Snapchat целый день издевался над Facebook при помощи русского бот-фильтра Дмитрий Дмитренко отказывается прощать сестру Ольги Рапунцель «Роскосмос» создает систему для предотвращения ДТП в космосе В Сочи эвакуируют людей из горящего дома Российское приложение бьет рекорды скачиваний в App Store и Google Play Украинского тяжелоатлета Пелешенко отстранили из-за допинга Плохая примета: Пропуск предшествовал гибели Юрия Гагарина В Латвии Адольф Гитлер популярнее Гарри Поттера В Сети появился архивный снимок Сергея Лазарева подростковых времён Snapchat разыграл своих пользователей в День дурака Nokia перезапустит ещё один культовый ретро-телефон
| | В Череповце собрали болид-«пулю» для студенческой «Формулы»

В Череповце собрали болид-«пулю» для студенческой «Формулы»

Вчера, 23:00
Группа студентов Череповецкого государственного университета построила собственный болид под названием Nord Craft. Машина, получившая прозвище «Пуля», покажет себя на международном состязании Formula Student.

В Череповце собрали болид-«пулю» для студенческой «Формулы»

 

Как пишут череповецкие издания, юные конструкторы потратили больше года на создание болида, им оказывали помощь партнёры, которые предоставили для авто материалы. Всего на машину ушло 500 000 рублей, финансовую поддержку студентам оказала их альма-матер.

Череповецкий болид способен ускоряться до максимальный 140 км/ч, что является неплохим показателям по меркам Formula Student. Вместе с тем конструкторы рассчитывают добиться увеличения скорости до начала гонки. При весе в 250 килограммов автомобиль разгоняется до первых 100 км/ч приблизительно за 4-5 секунд, а производительность его мотора равна 120 лошадиным силам.

Отмечается, собранный прототип станет экспозиционной моделью, поскольку некоторые недостатки не позволяют ему участвовать в соревновании. Для гонки студенты построят новую машину, в которой учтут прежние ошибки. Кузов автомобиля покрасят в цвет университета – красный, а капот украсит буква «Ч».

В Череповце собрали болид-«пулю» для студенческой «Формулы»

 

В Череповце собрали болид-«пулю» для студенческой «Формулы»

 

Чтобы успеть на Formula Student, болид должен быть готов к лету. Конструкторы рассчитывают победить на московском этапе гонки и отправиться в Чехию, где продолжатся соревнования.
Яна Васильева
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
В Норвегии создали гоночный болид, способный разогнаться до 1600 км/ч
В Норвегии создали гоночный болид, способный разогнаться до 1600 км/ч

Норвежские конструкторы из компании Nammo, специализирующейся на создании космического оборудования, боеприпасов и реактивных двигателей, построили новый

Shukhov Racing Team презентовала болид StingrayG2
Shukhov Racing Team презентовала болид StingrayG2

Команда студентов-гонщиков Shukhov Racing Team презентовала новый болид. StingrayG2 собираются использовать на соревнования Formula Student.

Red Bull разрабатывает новый болид для испанского Гран-при
Red Bull разрабатывает новый болид для испанского Гран-при

Консультант команды Формулы-1 Red Bull Гельмут Марко сообщил, что для заезда в Барселоне инженеры строят совершенно другой болид. Скорее всего, авто получит

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости