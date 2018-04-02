Назван ТОП-10 популярных подержанных кроссоверов на рынке Москвы

Эксперты аналитического агентства "АВТОСТАТ" накануне опубликовали результаты исследования вторичного авторынка Москвы. Как оказалось, передовые позиции занимают кроссоверы.

Михаил Матренинский

Основываясь на сведениях агентства "АВТОСТАТ", журналисты составили ТОП-10 самых популярных представителей SUV-сегмента на московском рынке подержанных автомобилей. Всего за январь-февраль 2018 года было куплено 12,2 тысячи кроссоверов, что превысило прошлогодний результат на 3,4%.Как видно из отчета, наибольшей популярностью среди жителей столицы пользуется BMW X5, который занимает первое место уже не первый год. Всего за два месяца было куплено 389 автомобилей данной модели, что на 6,9% превысило результаты января-февраля 2017 года. Вторую строчку рейтинга отдали Nissan X-Trail, который разошелся тиражом 372 автомобиля и превысил прошлогодний показатель на 5,7%. Бронзовым призером стал Nissan Qashqai, 319 автомобилей этой модели получили новых хозяев, что на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года.Четвертую строчку занимает баварский кроссовер Mercedes-Benz M-Class, который купили 285 москвичей. Рядом с ним с аналогичным показателем стоит еще один представитель немецкого автопрома - Volkswagen Tiguan.Кроме того, в ТОП-10 попали также такие автомобили, как Volvo XC90 с приростом 22,4%, Volkswagen Touareg, Mercedes-Benz GL-Class, Mitsubishi Outlander и японский кроссовер Toyota RAV4.