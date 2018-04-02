Мнения

"Я обескуражена": Лена Миро назвала главных виновников трагедии в Кемерово

Всемирно известная скандальная блоггерша Лена Миро выразила свое мнение в Сети по поводу категорий…

Как прийти в себя: Эксперты дали советы по возвращению хорошего настроения

От Редактора

Как прийти в себя: Эксперты дали советы по возвращению хорошего настроения

Что сделать, чтобы вернулась улыбка? Есть несколько простых способов, как избавиться от "кислой…

Сюжеты :

Ученый «тренд»: Может ли Венера быть обитаемой? Лену Миро заподозрили в фашистских взглядах из-за неприязни к чеченцам На детском празднике в Ярославле побили «Дарта Вейдера» «Урод с губами»: Наталью Штурм назвали актрисой дешёвого порно Тюменцы занимаются физкультурой на пешеходном переходе Матроскина в новом «Простоквашино» озвучит старший сын Олега Табакова Наташа Королёва рассказала о разводе с Тарзаном Фанаты «Звездных войн» предложили замену Кэрри Фишер на роль Леи Украинские журналисты заметили позиции военных на Донбассе Новый природный феномен погубит Землю В РФ заработает программа trade-in для iPad Жительницу Ростова приговорили к 10 годам заключения за убийство сестры
| | Назван ТОП-10 популярных подержанных кроссоверов на рынке Москвы

Назван ТОП-10 популярных подержанных кроссоверов на рынке Москвы

Сегодня, 16:09
Эксперты аналитического агентства "АВТОСТАТ" накануне опубликовали результаты исследования вторичного авторынка Москвы. Как оказалось, передовые позиции занимают кроссоверы.

Назван ТОП-10 популярных подержанных кроссоверов на рынке Москвы

 

Основываясь на сведениях агентства "АВТОСТАТ", журналисты составили ТОП-10 самых популярных представителей SUV-сегмента на московском рынке подержанных автомобилей. Всего за январь-февраль 2018 года было куплено 12,2 тысячи кроссоверов, что превысило прошлогодний результат на 3,4%.

Как видно из отчета, наибольшей популярностью среди жителей столицы пользуется BMW X5, который занимает первое место уже не первый год. Всего за два месяца было куплено 389 автомобилей данной модели, что на 6,9% превысило результаты января-февраля 2017 года. Вторую строчку рейтинга отдали Nissan X-Trail, который разошелся тиражом 372 автомобиля и превысил прошлогодний показатель на 5,7%. Бронзовым призером стал Nissan Qashqai, 319 автомобилей этой модели получили новых хозяев, что на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Четвертую строчку занимает баварский кроссовер Mercedes-Benz M-Class, который купили 285 москвичей. Рядом с ним с аналогичным показателем стоит еще один представитель немецкого автопрома - Volkswagen Tiguan.

Кроме того, в ТОП-10 попали также такие автомобили, как Volvo XC90 с приростом 22,4%, Volkswagen Touareg, Mercedes-Benz GL-Class, Mitsubishi Outlander и японский кроссовер Toyota RAV4.
Михаил Матренинский
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
Составлен рейтинг самых популярных кроссоверов 2017 года
Составлен рейтинг самых популярных кроссоверов 2017 года

Эксперты аналитического агентства "Автостат Инфо" провели очередное исследования российского авторынка за первый квартал этого года. В ходе исследования был

Эксперты составили ТОП-10 самых популярных кроссоверов с пробегом в РФ
Эксперты составили ТОП-10 самых популярных кроссоверов с пробегом в РФ

Аналитики агентства «Автостат Инфо» назвали самые продаваемые кроссоверы с пробегом в России по итогам января-сентября нынешнего года. Стоит отметить, что чаще

LADA 4x4 стал популярнейшим внедорожником в I квартале
LADA 4x4 стал популярнейшим внедорожником в I квартале

LADA 4x4 по итогам первого квартала нынешнего года возглавил рейтинг самых продаваемых автомобилей в России на вторичном рынке в сегменте SUV. К такому выводу

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости