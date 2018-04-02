Продажи Mitsubishi в России в марте выросли в 3,1 раза

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Продажи Mitsubishi в России в марте выросли в 3,1 разаСегодня, 20:00
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Согласно исследованиям агентства «АВТОСТАТ», продажи Mitsubishi в России в прошлом месяце подскочили почти вдвое. В январе дилеры реализовали на 95,4% больше,
Уровень продаж японской машиностроительной компании Mitsubishi в РФ в ноябре текущего года составил 32 100 экземпляров. Этот показатель в 2,3 раза выше
Японский автопроизводитель Mitsubishi продолжает укреплять свои позиции на рынке России. В пресс-центре компании "ММС Рус" рассказали, что в октябре нынешнего