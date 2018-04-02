Мнения

"Я обескуражена": Лена Миро назвала главных виновников трагедии в Кемерово

Всемирно известная скандальная блоггерша Лена Миро выразила свое мнение в Сети по поводу категорий…

Как прийти в себя: Эксперты дали советы по возвращению хорошего настроения

От Редактора

Как прийти в себя: Эксперты дали советы по возвращению хорошего настроения

Что сделать, чтобы вернулась улыбка? Есть несколько простых способов, как избавиться от "кислой…

Сюжеты :

Snapchat целый день издевался над Facebook при помощи русского бот-фильтра Дмитрий Дмитренко отказывается прощать сестру Ольги Рапунцель «Роскосмос» создает систему для предотвращения ДТП в космосе В Сочи эвакуируют людей из горящего дома Российское приложение бьет рекорды скачиваний в App Store и Google Play Украинского тяжелоатлета Пелешенко отстранили из-за допинга Плохая примета: Пропуск предшествовал гибели Юрия Гагарина В Латвии Адольф Гитлер популярнее Гарри Поттера В Сети появился архивный снимок Сергея Лазарева подростковых времён Snapchat разыграл своих пользователей в День дурака Nokia перезапустит ещё один культовый ретро-телефон Малкин заработал удаление во время матча НХЛ и повздорил с Кузнецовым
| | Продажи Mitsubishi в России в марте выросли в 3,1 раза

Продажи Mitsubishi в России в марте выросли в 3,1 раза

Сегодня, 20:00
Жители России в марте нынешнего года купили 5 227 транспортных средств производства компании Mitsubishi, о чем проинформировало ООО «ММС Рус». Дистрибьютор бренда в РФ сообщил, что это в 3,1 раза больше прошлогоднего результата того же периода.

 

Продажи Mitsubishi в России в марте выросли в 3,1 раза

 

В сообщении дистрибьютора уточняется, что мартовский результат Mitsubishi в России стал рекордным для бренда в РФ с января 2015 года. В сравнении с февральским показателем, в марте спрос на автомобили бренда в стране вырос на 80%.
 
Моделью марки Mitsubishi №1 в России является вседорожник Outlander, в марте проданный в количестве 2,7 тысячи единиц, что в 1,7 раза больше, чем в феврале. Вторую позицию занимает модель Mitsubishi Pajero Sport с продажами в 1 225 экземпляров. Спрос на транспортное средство вырос в 1,8 раза в сравнении с февральским показателем. Третье место досталось пикапу Mitsubishi L200. На нем свой выбор в марте остановили 778 россиян, что в 4,4 раза больше, чем в позапрошлом месяце.
 
С апреля минувшего года по март текущего года в России было продано 30 304 автомобиля марки Mitsubishi. Это на 90% больше, чем за прошлый аналогичный период.

Иван Головин
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
В январе продажи Mitsubishi в Росии подскочили в 2 раза
В январе продажи Mitsubishi в Росии подскочили в 2 раза

Согласно исследованиям агентства «АВТОСТАТ», продажи Mitsubishi в России в прошлом месяце подскочили почти вдвое. В январе дилеры реализовали на 95,4% больше,

Российские продажи Mitsubishi в ноябре выросли в 2,3 раза
Российские продажи Mitsubishi в ноябре выросли в 2,3 раза

Уровень продаж японской машиностроительной компании Mitsubishi в РФ в ноябре текущего года составил 32 100 экземпляров. Этот показатель в 2,3 раза выше

Октябрьские продажи Mitsubishi в России выросли в 2,4 раза
Октябрьские продажи Mitsubishi в России выросли в 2,4 раза

Японский автопроизводитель Mitsubishi продолжает укреплять свои позиции на рынке России. В пресс-центре компании "ММС Рус" рассказали, что в октябре нынешнего

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости