Продажи Mitsubishi в России в марте выросли в 3,1 раза

Жители России в марте нынешнего года купили 5 227 транспортных средств производства компании Mitsubishi, о чем проинформировало ООО «ММС Рус». Дистрибьютор бренда в РФ сообщил, что это в 3,1 раза больше прошлогоднего результата того же периода.

В сообщении дистрибьютора уточняется, что мартовский результат Mitsubishi в России стал рекордным для бренда в РФ с января 2015 года. В сравнении с февральским показателем, в марте спрос на автомобили бренда в стране вырос на 80%.

Моделью марки Mitsubishi №1 в России является вседорожник Outlander, в марте проданный в количестве 2,7 тысячи единиц, что в 1,7 раза больше, чем в феврале. Вторую позицию занимает модель Mitsubishi Pajero Sport с продажами в 1 225 экземпляров. Спрос на транспортное средство вырос в 1,8 раза в сравнении с февральским показателем. Третье место досталось пикапу Mitsubishi L200. На нем свой выбор в марте остановили 778 россиян, что в 4,4 раза больше, чем в позапрошлом месяце.

С апреля минувшего года по март текущего года в России было продано 30 304 автомобиля марки Mitsubishi. Это на 90% больше, чем за прошлый аналогичный период.

Иван Головин