Стартовали продажи обновлённой копии "ГАЗели" от JMC

Китайский бренд JMC вывел на рынок обновлённый фургон Teshun, представляющий собой перелицованный Ford Transit образца 1986 года. Автомобиль получил незначительные изменения во внешности и дополненный перечень оснащения.

Второе поколение Ford Transit выпускалось в КНР с 1997 по 2017 годы совершенно законно, но весной минувшего года закончилось действие лицензии, поэтому было решено модернизировать дизайн фургона и дать ему новое имя JMC Teshun. Отметим, что внешний вид российской "ГАЗели" первого поколения также позаимствовали у Ford Transit.Китайский автомобиль оснастили иными головными фарами, пересмотренной решёткой радиатора, модифицированными бамперами и улучшенным оформлением салона. Фургон предлагается в разных модификациях, которые отличаются длиной и высотой кузова, размерами колёсной базы и грузоподъёмностью.В силовую гамму JMC Teshun 2019 модельного года вошли 2,4-литровый 136-сильный бензиновый мотор и 2,8-литровый дизельный двигатель, выдающий 108 «лошадок». В обоих случаях модель комплектуется 5-диапазонной механической трансмиссией, тип привода задний.

Яна Васильева

Грузовой фургон обойдётся в 101 300 юаней (около 924 000 рублей, а за «топовый» микроавтобус с 16 посадочными местами придётся отдать уже 142 700 юаней (1 300 000 рублей).