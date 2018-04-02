Быстрейший Mercedes C-Class станет гибридом

Подразделение Mercedes-AMG собирается оснастить следующее поколение машин C-Class с индексом «63» гибридной силовой установкой. Об этом журналистам издания CarAdvice сообщил глава Mercedes-AMG Тобиас Моерс.

По словам топ-менеджера, презентация новинки состоится не ранее 2020 года. Примечательно, что новый автомобиль может оказаться гибридом, поскольку Mercedes-AMG должен не только выпускать выскокопроизводительные модели, но и соответствовать жестким экологическим стандартам.

Актуальное поколение «заряженного» C-Class, доступного в кузовах седан, универсал, кабриолет и купе, предлагается с 4,0-литровым битурбированным двигателем V8, который генерирует 465 лошадиных сил. В случае с S-версиями мощность достигает 510 сил. Самый быстрый представитель семейства – купе Mercedes-AMG C63 S – тратит на разгон до первой «сотни» 3,9 секунды, при этом предельная скорость автомобиля равна 290 км/ч.

Напомним, что Mercedes-AMG привёз на автосалон в Нью-Йорке обновлённые версии «горячих» C-Class. Среди основных изменений стоит отметить новый 9-скоростной «автомат», модернизированное шасси и адаптивная подвеска с тремя режимами жесткости.

Яна Васильева