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| | Возрожденная Toyota Supra "обменяет" механику на РКПП

Возрожденная Toyota Supra "обменяет" механику на РКПП

Сегодня, 15:00
Японская автомобильная компания Toyota, начиная с 2015 года, обновляет легендарную модель Supra и постепенно рассказывает о грядущих изменениях. Накануне появилась информация о том, что новинка лишится прежней механической КПП. Такое решение принято ради реализации всего потенциала силовой установки. 

Возрожденная Toyota Supra "обменяет" механику на РКПП

 

Toyota Supra со своего первого появления на треке завоевала любовь множества автомобилистов. Это обуславливалось ее примечательным внешним видом и одной из мощнейших на то время силовых установок. Несмотря на огромную мощь, модель в то же время оставалась хорошо управляемой. Однако, после ее появления прошло уже более 15 лет, а крупных обновлений не было и машину стали забывать. Поэтому компания взялась за работу, и вот уже более двух лет готовит к презентации обновленную Toyota Supra. 

Возрожденная Toyota Supra "обменяет" механику на РКПП

 

Как стало известно, разработчики приняли решение полностью избавиться от механической коробки передач, заменив ее на роботизированную КПП, оснащенную двойным сцеплением. Такое решение позволить более продуктивно использовать мощь автомобиля, не потеряв при этом в управляемости. 

Возрожденная Toyota Supra "обменяет" механику на РКПП

 

Ранее сообщалось, что под капотом обновленного спорткара будет установлен 6-цилиндровй рядный двигатель от BMW, способный вырабатывать 450 лошадиных сил. Рабочий объем агрегата составит 3,0 литра, помимо этого, его дополнят двумя турбонагнетателями. От BMW обновленная Supra также унаследует новейшую архитектуру.
Михаил Матренинский
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