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| | Buick анонсировал выход новой серийной модели Velite 6

Buick анонсировал выход новой серийной модели Velite 6

Сегодня, 13:00
Американская автомобилестроительная компания Buick накануне анонсировала выход абсолютно новой серийной модели, предназначенной для китайского рынка. Новинка получила название Velite 6. Напомним, в 2016 году в Гуанчжоу был представлен американский бренд Velite, который, как оказалось, является суббрендом Buick.

Buick анонсировал выход новой серийной модели Velite 6

 

Velite 6 - не первый автомобиль бренда. Например, в прошлом году китайский рынок пополнился Velite 5 - перелицованным и обновленным Chevrolet Volt. И вот, вскоре на рынок Поднебесной выйдет новый представитель бренда - пятидверный Buick Velite 6, представленный в двух модификациях. Новинка получит две версии: гибридную и полностью электрическую. При чем, гибрид сможет запитываться от домашней розетки.

На данный момент, в сети "гуляет" только один тизер Buick Velite 6, компания хранит все сведения об автомобиле в строжайшей секретности. Также нет никакой информации о силовой установке машины и о ее динамических свойствах, остается лишь ждать 17 апреля, когда модель будет представлена официально.

Напомним, концепт Velite разрабатывался совместными усилиями GM и SAIC. Первый прототип оснащался 1,5-литровым бензиновым движком и электромотором.
Михаил Матренинский
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