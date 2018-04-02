Мнения

"Я обескуражена": Лена Миро назвала главных виновников трагедии в Кемерово

Всемирно известная скандальная блоггерша Лена Миро выразила свое мнение в Сети по поводу категорий…

Как прийти в себя: Эксперты дали советы по возвращению хорошего настроения

От Редактора

Как прийти в себя: Эксперты дали советы по возвращению хорошего настроения

Что сделать, чтобы вернулась улыбка? Есть несколько простых способов, как избавиться от "кислой…

Сюжеты :

Эксперт рассказал, почему Galaxy S9 ещё долго будут покупать Snapchat целый день издевался над Facebook при помощи русского бот-фильтра Дмитрий Дмитренко отказывается прощать сестру Ольги Рапунцель «Роскосмос» создает систему для предотвращения ДТП в космосе В Сочи эвакуируют людей из горящего дома Российское приложение бьет рекорды скачиваний в App Store и Google Play Украинского тяжелоатлета Пелешенко отстранили из-за допинга Плохая примета: Пропуск предшествовал гибели Юрия Гагарина В Латвии Адольф Гитлер популярнее Гарри Поттера В Сети появился архивный снимок Сергея Лазарева подростковых времён Snapchat разыграл своих пользователей в День дурака Nokia перезапустит ещё один культовый ретро-телефон
| | Nokian разработала гламурные "шины для девушек"

Nokian разработала гламурные "шины для девушек"

Сегодня, 22:00
В Лапландии на испытательном полигоне Nokian была замечена Volvo на "модных" колесах. Необычные шины со встроенными светодиодами, по словам разработчиков, предназначаются для любительниц гламурной жизни.

Nokian разработала гламурные "шины для девушек"

 

"Гламурные" шины представляют собой инновационную зимнюю резину Nokian Hakkapeliitta 9, однако немного усовершенствованную. Уникальность заключается в том, что каждая покрышка оснащена 160 светодиодами, которые установлены в слоты для шипов. Стоит отметить, что шины не теряют своих свойств, но остаются без шипов.

Управление необычными светящимися колесами осуществляется блоком питания, установленным в салоне автомобиля. Водитель может сам выбрать цвет и интенсивность свечения диодов.

На данный момент, нет точной информации о стоимости данного комплекта колес Nokian, также неизвестно, когда новинка появится на рынке. Представители компании также сообщают, что планируют создать такие же шины, однако на летней резине и со стразами.

Хотя данная новость являлась шуткой на первое апреля, многие представительницы женского пола не на шутку заинтересовались предложением, что может ускорить производство Nokian Hakkapeliitta 9.
Михаил Матренинский
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
Nokian Tyres построят свой третий завод по производству шин в США
Nokian Tyres построят свой третий завод по производству шин в США

Финская шинная компания Nokian Tyres, в целях расширения своего производства за пределы Европы, построит свой третий завод в США. Совет директоров подписал

Продажи зимних шин Nokian Tyres за год упали на треть
Продажи зимних шин Nokian Tyres за год упали на треть

В 2015 году показатель продаж концерна Nokian Tyres в России упал приблизительно на 35%. Об этом проинформировали официальные лица компании. 

Объем продаж шин Nokian Tyres упал в России на 31,4%
Объем продаж шин Nokian Tyres упал в России на 31,4%

Специалисты отмечают, что на автомобильных рынках Российской Федерации зарегистрировано значительное падение уровня реализации шин финского производства

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости