Nokian разработала гламурные "шины для девушек"

В Лапландии на испытательном полигоне Nokian была замечена Volvo на "модных" колесах. Необычные шины со встроенными светодиодами, по словам разработчиков, предназначаются для любительниц гламурной жизни.

Михаил Матренинский

"Гламурные" шины представляют собой инновационную зимнюю резину Nokian Hakkapeliitta 9, однако немного усовершенствованную. Уникальность заключается в том, что каждая покрышка оснащена 160 светодиодами, которые установлены в слоты для шипов. Стоит отметить, что шины не теряют своих свойств, но остаются без шипов.Управление необычными светящимися колесами осуществляется блоком питания, установленным в салоне автомобиля. Водитель может сам выбрать цвет и интенсивность свечения диодов.На данный момент, нет точной информации о стоимости данного комплекта колес Nokian, также неизвестно, когда новинка появится на рынке. Представители компании также сообщают, что планируют создать такие же шины, однако на летней резине и со стразами.Хотя данная новость являлась шуткой на первое апреля, многие представительницы женского пола не на шутку заинтересовались предложением, что может ускорить производство Nokian Hakkapeliitta 9.