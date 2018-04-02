Nokian разработала гламурные "шины для девушек"

"Гламурные" шины представляют собой инновационную зимнюю резину Nokian Hakkapeliitta 9, однако немного усовершенствованную. Уникальность заключается в том, что каждая покрышка оснащена 160 светодиодами, которые установлены в слоты для шипов. Стоит отметить, что шины не теряют своих свойств, но остаются без шипов.
Управление необычными светящимися колесами осуществляется блоком питания, установленным в салоне автомобиля. Водитель может сам выбрать цвет и интенсивность свечения диодов.
На данный момент, нет точной информации о стоимости данного комплекта колес Nokian, также неизвестно, когда новинка появится на рынке. Представители компании также сообщают, что планируют создать такие же шины, однако на летней резине и со стразами.
Хотя данная новость являлась шуткой на первое апреля, многие представительницы женского пола не на шутку заинтересовались предложением, что может ускорить производство Nokian Hakkapeliitta 9.
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