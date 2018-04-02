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| | Озвучены рублёвые цены на новый седан Subaru Legacy

Озвучены рублёвые цены на новый седан Subaru Legacy

Сегодня, 12:48
Японский седан Subaru Legacy вернётся на российский авторынок уже в следующем месяце, передаёт пресс-служба компании. Стоимость автомобиля будет варьироваться в диапазоне от 2 069 000 до 2 219 900 рублей, при этом новинку предложат в двух исполнениях: Elegance и Premium ES.

Озвучены рублёвые цены на новый седан Subaru Legacy

 

Россияне смогут купить новый Subaru Legacy с 2,5-литровым бензиновым мотором, выдающим 175 лошадиных сил, и вариатором Lineartronic CVT. Двигатель позволяет седану с симметричным полным приводом ускоряться с 0 до 100 км/ч за 9,6 секунды, а максимальная скорость достигает 240 км/ч.

Японские инженеры модернизировали платформу Legacy, а также оборудовали автомобиль системой управления вектором тяги ATV. Опционально для покупки доступен комплекс EyeSight, в который вошли системы предупреждения о приближении к разметке, контроля рядности движения, автоматического торможения и адаптивного круиз-контроля.

Седан также претерпел некоторые изменения во внешнем виде, в частности, получил иные бампера, модернизированную радиаторную решётку, светодиодные фонари и колёсные диски размерностью 18 дюймов.

Озвучены рублёвые цены на новый седан Subaru Legacy

 

В салоне Subaru Legacy появились спортивные кресла, новая панель и мультимедийная система с 8-дюймовым дисплеем. Напомним, модель покинула российский рынок в 2015 году в связи со сменой поколения.
Яна Васильева
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