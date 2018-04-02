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| | «Си» или «Ши»? В Mitsubishi ответили на вопрос о произношения названия

«Си» или «Ши»? В Mitsubishi ответили на вопрос о произношения названия

Сегодня, 14:41
Всем автолюбителям хорошо известно, как записать название марки Mitsubishi английскими буквами, однако, когда дело доходит до транслитерации на русский язык, возникают споры. Одни считали правильным вариант «Митсубиши», другие – «Митсубиси», поэтому в компании решили раз и навсегда разрешить этот вопрос.

 

«Си» или «Ши»? В Mitsubishi ответили на вопрос о произношения названия

 

Оказалось, что правильное произношение японского бренда Mitsubishi волновало не только простых автомобилистов, но и сотрудников российского подразделения компании. В итоге его руководство отправило в штаб-квартиру автопроизводителя официальный запрос с просьбой пояснить, как должно звучать название Mitsubishi.

В ответ представители головного офиса компании заявили, что правильным вариантом написания и произношения будет «Митсубиши». В связи с этим все дилеры должны будут переименовать свои сети на «Митсубиши Моторс».

Отметим, что разногласия касательно произношения связаны с двумя различными подходами к транслитерации японского языка. Лингвист Поливанов считал, что «ш» следует заменять на «с», тогда как Хепбёрн выступал за сохранение в словах шипящего звука.
Яна Васильева
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