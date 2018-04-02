Названы официальные цены на новую Toyota Camry для России

Российское подразделение Toyota раскрыло технические характеристики рестайлингового седана Camry, а также озвучило цены на новинку. В базовом исполнении такой автомобиль предложат россиянам за 1 399 000 рублей, тогда как самую дорогую модификацию оценили в 2 341 000 рублей.

Информация, что Toyota Camry будет доступна в России с тремя вариантами двигателей, получила официальное подтверждение. Напомним, речь идёт о 150-сильном агрегате объёмом 2,0 литра, 2,5-литровом моторе мощностью в 181 «лошадку» и 3,5-литровом 6-цилиндровом двигателе, способном развивать 249 л. с. Любопытно, что «топовый» мотор специально для РФ дефорсировали ради уменьшения налогов. В тандеме с любым из двигателей трудится 6-ступенчатый «автомат».

Перечень оснащения новой Toyota Camry включает в себя системы мониторинга слепых зон, автоматического торможения, предупреждения о столкновении, климат-контроль, круговой видеообзор, стереосистему и мультимедийный центр с большим дисплеем и навигатором.

Отметим, что по результатам тестов американских экспертов Toyota Camry оказалась самым выносливым автомобилем. В ходе испытаний выяснилось, что эта модель способна преодолеть более 320 000 километров без каких-либо поломок.

Яна Васильева