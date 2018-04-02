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| | Рассекречен интерьер гибридного седана Geely Emgrand GT

Рассекречен интерьер гибридного седана Geely Emgrand GT

Сегодня, 11:44

Уже через неделю в Китае состоится презентация обновлённого Geely Borui GE, который знаком россиянам под названием Emgrand GT. В настоящее время в сеть «просочились» первые снимки салона автомобиля.

Рассекречен интерьер гибридного седана Geely Emgrand GT

 

Обновлённый Emgrand GT претерпел ряд изменений во внешнем виде. В частности, модель обзавелась светодиодной оптикой, пересмотренными ДХО, другими бамперами и новой решёткой радиатора, выполненной в фирменной стилистике линейки Emgrand. Интерьер автомобиля также заметно «посвежел». На новой «торпеде» появилась необычная стеклянная вставка, причём аналогичные элементы можно увидеть и на дверях.

 

В распоряжении владельца базового варианта Geely Borui GE окажется 8,0-дюймовый дисплей информационно-развлекательного комплекса, а «топовая» модификация похвастается 12,3-дюймовым тачскрином системы мультимедиа.

Рассекречен интерьер гибридного седана Geely Emgrand GT

 

Рассекречен интерьер гибридного седана Geely Emgrand GT

 

Рассекречен интерьер гибридного седана Geely Emgrand GT

 

Пока о моторной гамме грядущей новинки нет официальной информации. Ожидается, что Geely Borui GE получит гибридную установку на базе 1,5-литрового турбомотора, развивающего 179 лошадиных сил. Пару ему может составить 7-скоростная роботизированная трансмиссия. Автомобиль должен дебютировать 9 апреля, тогда как продажи начнутся будущим летом.

 


Яна Васильева
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