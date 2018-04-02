GM-АВТОВАЗ сообщает о продлении спецпредложений на Chevrolet Niva

Пресс-служба СП GM-АВТОВАЗ сообщает, что скидки и спецпредложения на покупку Chevrolet Niva будут продлены до 30 апреля этого года. Данное предложение позволяет приобрести автомобиль со скидкой до 53 тысяч рублей.

Михаил Матренинский

Представители GM-АВТОВАЗ во время пресс-конференции сообщили, что максимальная скидка 53 тысячи рублей доступна только для Chevrolet Niva в модификации L и в цвете "Жидкое мыло", остальные комплектации и цвета получат скидку в 50 тысяч рублей.Стоит отметить, что максимальная скидка доступна с учетом программы trade-in, но при покупке в кредит сохраняется спецпредложение на 30 тысяч рублей. Помимо таких выгодных условий на авто распространяются программы "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль", которые дополнительно предлагают 10-процентную скидку.При использовании скидку по госпрограммам стоит учитывать, что 10-процентная скидка суммируется только с одной из программ: спецпредложением в кредит, или же со скидкой по trade-in.Напомним, ранее аналитическое агентство "АВТОСТАТ" сообщало, что в январе-феврале этого года продажи Chevrolet Niva выросли на 5%, всего дилерам удалось реализовать 4080 автомобилей. Цена отечественного внедорожника на данный момент начинается от 608 тысяч рублей.