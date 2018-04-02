Эксперты: Цены на иномарки в России вырастут на 15% в этом году

С апреля этого года в силу вступают новые ставки на утильсбор, которые значительно отобразятся на стоимости растаможки автомобилей. По этой причине, многие дилеры поднимут стоимость некоторых моделей. Согласно этому, цены могут возрасти на 10-15%, как сообщают эксперты.

Михаил Матренинский

Накануне аналитическое агентство "АВТОСТАТ" взяло интервью у главы департамента продаж ГК "АвтоСпецЦентр" Константина Авакяна, который сообщил, что у автомобилестроительных компании, имеющих заводы в России, есть льготы, поэтому цены на их модели не должны серьезно подняться. Однако, для остальных компаний, импортирующих свою продукцию, такие льготы не предусмотрены и изменения ставки на утильсбор обязательно отразится на конечной цене автомобиля.Автомобильные эксперты сообщают, что исходя из уровня инфляции и подорожания растаможки, многие автопроизводители будут вынуждены поднять цены на свою продукцию на 10-15%. Скорее всего, это произойдет не сразу, так как еще есть запас ввезенных автомобилей.Справедливости ради, стоит отметить, что большинство популярных моделей в России относятся к тем компаниям, которые имеют локальное производство в РФ, что как упоминалось ранее, дает производителю льготы.