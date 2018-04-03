Производство Honda Accord приостановят на 11 дней из-за низкого спроса

Японская Honda временно прекратит выпуск модели Accord на американском заводе в Мэрисвилле в связи со снижением объема продаж. Компания остановит производство седана на 11 дней.

С настоящего времени по июнь работники автозавода будут иметь по два дополнительных выходных в месяц. Кроме того, конвейер планируется остановить на пять дней в июле. При желании персонал может отправиться в дополнительный бесплатный отпуск, либо заняться техобслуживанием оборудования.

Отметим, что осенью минувшего года на рынок вышла Honda Accord новой генерации. Длина седана сократилась на 10 мм, однако колёсная база выросла на 54 мм. Новинка стала безопаснее и легче почти на 80 килограммов за счёт использования в конструкции авто большего количества высокопрочных сплавов.

Модель также получила более пологую крышу, что сделало её похожей скорее на фастбэк, чем седан. В моторную гамму Honda Accord 2018 вошел новый 1,5-литровый турбодвигатель с отдачей 192 лошадиные силы. Он заменил 2,4-литровый «атмосферник».

Покупателям предлагается выбор между механической трансмиссией на шесть скоростей и вариатором CVT. Вместо «топового» V6 объёмом 3,5 литра автомобиль оснащается 2,0-литровым 252-сильным мотором с турбонаддувом, который агрегатируется с 10-диапазонным «автоматом».

Яна Васильева