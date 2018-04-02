Мнения

"Я обескуражена": Лена Миро назвала главных виновников трагедии в Кемерово

Всемирно известная скандальная блоггерша Лена Миро выразила свое мнение в Сети по поводу категорий…

Как прийти в себя: Эксперты дали советы по возвращению хорошего настроения

От Редактора

Как прийти в себя: Эксперты дали советы по возвращению хорошего настроения

Что сделать, чтобы вернулась улыбка? Есть несколько простых способов, как избавиться от "кислой…

Сюжеты :

В США хакеры завладели данными 5 млн банковских карт В Волоколамске завершился очередной многотысячный митинг против свалки "Ядрово" Илон Маск заявил о банкротстве компании Tesla Motors Китайская орбитальная станция «Тяньгун-1» сгорела в атмосфере над Тихим океаном Владу Кадони во время эфира «Дома-2» сломали нос Управляющая ТЦ «Зимняя вишня» обжаловала свой арест В Новосибирской области зафиксирована первая смерть от гриппа В Сети обсуждают эротичный снимок Бузовой в трусах с вырезом в области ягодиц Ким Чен Ын пошел с женой на концерт южнокорейских поп-музыкантов в Пхеньяне Владимир Жириновский намекнул, что Путину пора уходить Жительница Петербурга нашла мумию в шкафу на съемной квартире Искусственный интеллект открыл охоту на НЛО
| | Рассекречены характеристики семиместного кроссовера Volkswagen Tiguan Allspace

Рассекречены характеристики семиместного кроссовера Volkswagen Tiguan Allspace

Сегодня, 09:17
В пресс-службе немецкой автомобилестроительной компании Volkswagen озвучили характеристики обновленного кроссовера Volkswagen Tiguan Allspace 2018 модельного года. Новинка появится на рынке уже в июле этого года.

 

Как сообщается, обновленный Volkswagen Tiguan Allspace получит семиместное исполнение, а также довольной обширную моторную линейку. Для автомобиля будут доступны несколько бензиновых и дизельных агрегатов.

Бензиновые двигатели представлены моторами TSI, мощность которых варьируется от 150 до 180 лошадиных сил. Дизельное семейство представлено движками TDI, мощностью от 150 до 190 лошадиных сил. Максимальная версия Highline получит производительный бензиновый агрегат, способный генерировать 223 лошадиные силы.

 

 

Обычная комплектация кроссовера Volkswagen Tiguan Allspace оснащается передним приводом, автоматической коробкой на шесть передач с системой двойного сцепления. Более топовые версии работают с полным приводом и семиступенчатой АКПП.

Среди прочего оснащения, можно заметить систему экстренного торможения, парковочные датчики и камеру заднего вида. Кроме того, модель получила электроподъемник двери багажного отделения и большой 8,0-дюймовый экран мультимедийной системы.
Михаил Матренинский
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
Volkswagen выпустит новые версии Tiguan Allspace и Atlas для США
Volkswagen выпустит новые версии Tiguan Allspace и Atlas для США

Американское подразделение немецкой компании Volkswagen планирует выпустить новые версии кроссоверов Volkswagen Tiguan Allspace и Volkswagen Atlas. Ожидается,

Удлиненный Volkswagen Tiguan L понравился покупателям из Китая
Удлиненный Volkswagen Tiguan L понравился покупателям из Китая

Удлинённая модификация Volkswagen Tiguan свежего поколения, получившая приставку L к имени, вышла на китайский авторынок в начале 2017 года. Последние

Volkswagen презентует в Женеве семиместный Tiguan Allspace‍
Volkswagen презентует в Женеве семиместный Tiguan Allspace‍

Все ближе дата начала Женевского автомобильного салона. Это стало причиной того, что немецкая компания Volkswagen представила общественности семиместный

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости