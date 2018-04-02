Рассекречены характеристики семиместного кроссовера Volkswagen Tiguan Allspace

В пресс-службе немецкой автомобилестроительной компании Volkswagen озвучили характеристики обновленного кроссовера Volkswagen Tiguan Allspace 2018 модельного года. Новинка появится на рынке уже в июле этого года.

Как сообщается, обновленный Volkswagen Tiguan Allspace получит семиместное исполнение, а также довольной обширную моторную линейку. Для автомобиля будут доступны несколько бензиновых и дизельных агрегатов.Бензиновые двигатели представлены моторами TSI, мощность которых варьируется от 150 до 180 лошадиных сил. Дизельное семейство представлено движками TDI, мощностью от 150 до 190 лошадиных сил. Максимальная версия Highline получит производительный бензиновый агрегат, способный генерировать 223 лошадиные силы.

Михаил Матренинский

Обычная комплектация кроссовера Volkswagen Tiguan Allspace оснащается передним приводом, автоматической коробкой на шесть передач с системой двойного сцепления. Более топовые версии работают с полным приводом и семиступенчатой АКПП.Среди прочего оснащения, можно заметить систему экстренного торможения, парковочные датчики и камеру заднего вида. Кроме того, модель получила электроподъемник двери багажного отделения и большой 8,0-дюймовый экран мультимедийной системы.