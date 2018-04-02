Российский дизайнер показал новый суперкар LADA Questa

Независимый дизайнер Вячеслав Александров обнародовал рендерные изображения нового автомобиля, который мог бы пополнить модельный ряд компании «АвтоВАЗ». Представленная на рендерах Questa выглядит как гибрид Bugatti и LADA.

При создании визуализации нового российского суперкара художник опирался на черты LADA Vesta и Xray. Новая LADA Questa получила фирменные X-образные линии, вместе с тем модель несколько напоминает творения французской марки Bugatti, в частности, гиперкар Veyron.Задняя часть суперкара имеет высокую линию багажника и сдвоенные патрубки выхлопной системы. По бокам LADA Questa можно увидеть динамичные серебристые линии. Несмотря на то, что модель позиционируется как спортивный автомобиль, согласно задумке автора, у него должно быть четыре двери.Скорее всего, показанный автомобиль никогда не встанет на конвейер. Эксперты отмечают, что руководству компании «АвтоВАЗ» стоит перенять опыт зарубежных коллег, которые собирают в базу рендеры независимых художников. Таким образом, сторонние дизайнеры могут повлиять на то, какую внешность получат новинки от мировых автопроизводителей. Отметим, что отечественный суперкар LADA Questa не является единственным проектом Александрова. Ранее он публиковал изображения кроссовера под названием LADA Patriot.

Яна Васильева

Также напомним, что накануне в сети появились изображения концептуального кроссовера LADA Triangle-X 2025. По задумке дизайнера, такой автомобиль оснащается автопилотом и способен менять цвет кузова с помощью мобильного приложения.