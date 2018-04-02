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| | Porsche разрабатывает мощнейший электрический трактор

Porsche разрабатывает мощнейший электрический трактор

Сегодня, 07:16
Вчера, 1 апреля, руководство компании Porsche сообщило о разработке нового сверхсильного трактора, который пополнит линейку моделей Mission E. Новинка получит 700-сильный мотор, который в то же время будет абсолютно бесшумным.

Porsche разрабатывает мощнейший электрический трактор

 

На официальных пресс-аккаунтах автомобильной компании Porsche накануне появилось заявлении о планах разработки мощного электрического трактора модельной линейки Mission E. Как утверждают разработчики, к такой идее их подвигли современные технологии в сфере сельского хозяйства.

Как сообщается, трактор Mission E получит электродвигатель, мощность которого достигнет 700 лошадиных сил. Благодаря особой конструкции, данный агрегат будет практически бесшумным. Помимо мощного двигателя, новинка обзаведется 800-вольтовой системой быстрой зарядки, которая также установлена в универсале Mission E Cross Turismo.

Данные технологичные решения сделают из трактора Misson E самого быстрого и экологичного представителя сельскохозяйственной техники. Как отмечается в сообщении, у трактора будет достаточно мощности, чтобы установить лучшее время круга на Нордшляйфе.

Однако, не стоит на сто процентов верить этой новости, ведь заявлении было сделано 1 апреля, во Всемирный день дурака, а сами представители компании отметили, что не нужно верить всему, что написано в интернете.
Михаил Матренинский
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