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| | Обновлённого "клона" Mercedes-Benz Gelandewagen привезут в Пекин

Обновлённого "клона" Mercedes-Benz Gelandewagen привезут в Пекин

Сегодня, 18:46
Китайский BAIC выпустит обновлённого "клона" Mercedes-Benz G-Class в лице Beijing BJ80. Китайская новинка должна дебютировать в рамках автосалона в Пекине апреле нынешнего года.

Обновлённого "клона" Mercedes-Benz Gelandewagen привезут в Пекин

 

Рестайлинговый Beijing BJ80 из-за крупных колёсных арок прибавил 85 мм в ширину. Модель 2019 года станет доступна с новым 204-сильным «дизелем» объёмом 2,0 литра. Вместе с тем модель сохранит в линейке моторов бензиновый 2,3-литровый двигатель Saab 9-5, генерирующий 250 лошадиных сил. С любым из силовых агрегатов будет сочетаться 6-диапазонная автоматическая трансмиссия.
 
Самый дорогой вариант исполнения BJ80 будет отличаться акцентами из хрома, легкосплавными дисками колёс на 20 дюймов и красными суппортами. Что касается интерьера новинки, упомянуть следует центральную консоль, разделяющую задние сидения, на которой находятся клавиши управления мультимедийным центром. В подголовниках кресел переднего ряда разместятся два дисплея.

Обновлённого "клона" Mercedes-Benz Gelandewagen привезут в Пекин

 

Обновлённого "клона" Mercedes-Benz Gelandewagen привезут в Пекин

 

Цены на Beijing BJ80, переживший обновление, рассекретят сразу после презентации. Сегодня модель предлагается в КНР по цене от 268 00 юаней, что эквивалентно 2 446 000 рублей. За Gelandewagen придется заплатить не менее 1 329 000 юаней (около 12 000 000 рублей). Напомним, Mercedes-Benz G-Class нового поколение дебютировал в Детройте в январе 23018 года. 

Яна Васильева
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