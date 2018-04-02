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| | Автоэксперты представили ТОП-10 малоизвестных моделей KIA

Автоэксперты представили ТОП-10 малоизвестных моделей KIA

Сегодня, 08:00
Хоть автобренду KIA нет и 50 лет, марка насчитывает множество интересных автомобилей. Автоэксперты составили ТОП-10 моделей южнокорейского производителя, о которых мало кто знает.

Автоэксперты представили ТОП-10 малоизвестных моделей KIA

 

Возглавил рейтинг «брат» Hyundai Creta – KIA KX3, который предлагают только в Китае. Модель является уменьшенным Sportage и оснащается тремя моторами с отдачей 125-161 л. с. Второе место заняла еще одна модель для китайского рынка – К4, которая получила двигатели с отдачей 143 и 175 л. с. и автоматическую трансмиссию. В модельном ряду авто оказалось между Cerato и Optima.

«Тройку» засыкает KIA Ray, который был разработан для корейских чиновников, а позднее был предложен и обычным покупателям. До обновления был электрокаром, а теперь получит мотор с отдачей 67 л. с. Также только в Корее встречается минивэн X-Trek, который очень похож на второе поколение Carens.

Следом в ТОП-10 малоизвестных авто расположились седаны построенные на базе Mazda. В основе KIA Concord и Capital оказалась GE, а Potentia и Enterprise – Mazda 929. В 1995 году KIA Concord сменил Clarus, в 1989 году Capital заменил KIA Sephia, а в начале 2000 годов Potentia вытеснил Opirus.

Автоэксперты представили ТОП-10 малоизвестных моделей KIA

 

Автоэксперты представили ТОП-10 малоизвестных моделей KIA

 

Замыкает ТОП-10 моделей KIA, о которых мало кто знает: спорткар Elan и хэтчбэк Visto. Вопреки принятому мнению, KIA Elan является первым спорткаром марки, поскольку собирался с 1996 по 1997 годы, а производство хэтчбэка остановили в 2001 году.
Татьяна Рязанская
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