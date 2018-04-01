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| | В России планируют возродить легендарный лимузин ГАЗ-14 «Чайка»

В России планируют возродить легендарный лимузин ГАЗ-14 «Чайка»

Сегодня, 17:44
Российская компания собирается начать производство возрождённого лимузина ГАЗ-14 «Чайка». Под Нижним Новгородом удалось обнаружить документацию и оснащения для производства модели, которые считались уничтоженными.

В России планируют возродить легендарный лимузин ГАЗ-14 «Чайка»

 

Культовая «Чайка» канула в лету в ходе борьбы с привилегиями более 30 лет назад и, казалось, что навсегда. Компания, которая намерена организовать выпуск осовремененного ГАЗ-14 пока захотела остаться неизвестной. Также остаётся лишь гадать, каким двигателем оснастят возрождённый лимузин, однако в компании обещают, что он окажется достаточно мощным. Ожидается, что производство «Чайки» начнётся ровно через год. Автомобиль окажется в представительском классе и станет конкурировать с моделями «Кортеж».

Напомним, что сборка советской «Чайки» велась с 1977 по 1988 год. К концу 80-х модель пережила модернизацию и стала выпускаться под индексом ГАЗ-14-07. Такой автомобиль оказался намного продвинутее предшественника: в нём появились первый советский кондиционер «Весна», усовершенствованная аудиосистема и многое другое.

В России планируют возродить легендарный лимузин ГАЗ-14 «Чайка»

 

В России планируют возродить легендарный лимузин ГАЗ-14 «Чайка»

 

Однако главные изменения коснулись мотора, который стал генерировать 250 лошадиных сил, благодаря чем максимальная скорость авто увеличилась со 175 до 220 км/ч.
Яна Васильева
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