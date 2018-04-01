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| | Новый спортивный седан Lexus IS "научили" добывать криптовалюту

Новый спортивный седан Lexus IS "научили" добывать криптовалюту

Сегодня, 22:00
Представители японского премиального бренда Lexus сообщили, что обновленный спортивный седан IS сможет добывать криптовалюту. Такая возможность у модели появится благодаря внедрению в мультимедийный комплекс специального приложения.

Новый спортивный седан Lexus IS "научили" добывать криптовалюту

 

Отмечается, что у будущих владельцев обновленного седана Lexus IS появится уникальная возможность "майнить" 10 самых популярных криптовалют. Интересно, что мощность такой "фермы" будет зависеть от скорости езды автомобиля. Чем быстрее едет седан, тем больше виртуальной валюты зарабатывает его владелец. С помощью заработанных средств владельцы спортивного автомобиля смогут расплачиваться за сервисные работы.

Новый спортивный седан Lexus IS "научили" добывать криптовалюту

 

Тем не менее, позже представители японского бренда признались, что пошутили. На самом деле Lexus IS не получит такой опции. Стоит отметить, что это не единственная шутка от Lexus к 1 апреля. Ранее в сети появилась информация о том, что для запуска двигателя автомобиля клиентам бренда необходимо будет облизать руль.
Яна Васильева
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