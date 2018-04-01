Тюнеры из Армении показали роскошную версию LADA 4X4

Российский внедорожник «Нива» часто попадает в центр внимания как профессиональных тюнеров, так и любителей, однако в большинстве случаев модели стараются прибавить брутальности. Мастера из Армении пошли от обратного и создали роскошную версию автомобиля.

Рассматривая тюнинговую LADA 4X4, можно заметить множество новых элементов экстерьера, однако внедорожник сохранил узнаваемую внешность со спокойными чертами. Наряду с этим салон модели претерпел радикальные изменения. Его полностью переделали, установив кожаные кресла от немецкого BMW E36, который выпускали в конце 90-х. При этом сидения наделили подогревом от другой «вазовской» модели – Priora.Отмечается, что центральная консоль разрабатывалась индивидуально с учётом пожеланий заказчика. Под ногами переднего пассажира и водителя появилась подсветка, которую также установили в багажном отделении.

Яна Васильева

Потолок доработанный внедорожник унаследовал от Chevrolet Blazer. Помимо этого, LADA 4X4 получила кнопку запуска двигателя и многие другие опции. В итоге армянские тюнеры превратили скромную «Ниву» в роскошный автомобиль.