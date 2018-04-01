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| | Тюнеры из Армении показали роскошную версию LADA 4X4

Тюнеры из Армении показали роскошную версию LADA 4X4

Сегодня, 19:22
Российский внедорожник «Нива» часто попадает в центр внимания как профессиональных тюнеров, так и любителей, однако в большинстве случаев модели стараются прибавить брутальности. Мастера из Армении пошли от обратного и создали роскошную версию автомобиля.

Тюнеры из Армении показали роскошную версию LADA 4X4

 

Рассматривая тюнинговую LADA 4X4, можно заметить множество новых элементов экстерьера, однако внедорожник сохранил узнаваемую внешность со спокойными чертами. Наряду с этим салон модели претерпел радикальные изменения. Его полностью переделали, установив кожаные кресла от немецкого BMW E36, который выпускали в конце 90-х. При этом сидения наделили подогревом от другой «вазовской» модели – Priora.

Отмечается, что центральная консоль разрабатывалась индивидуально с учётом пожеланий заказчика. Под ногами переднего пассажира и водителя появилась подсветка, которую также установили в багажном отделении.

Тюнеры из Армении показали роскошную версию LADA 4X4

 

Тюнеры из Армении показали роскошную версию LADA 4X4

 

Потолок доработанный внедорожник унаследовал от Chevrolet Blazer. Помимо этого, LADA 4X4 получила кнопку запуска двигателя и многие другие опции. В итоге армянские тюнеры превратили скромную «Ниву» в роскошный автомобиль.
Яна Васильева
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