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| | В Орле такси перекрасят в красный цвет «в горошек»

В Орле такси перекрасят в красный цвет «в горошек»

Сегодня, 18:38
Власти Орловской области обсуждают вопрос регулирования деятельности таксомоторных компаний с февраля нынешнего года. К настоящему моменту чиновники приняли решение, что все машины такси в регионе должны быть перекрашены в единый цвет – красный.

В Орле такси перекрасят в красный цвет «в горошек»

 

Не так давно на официальном сайте Орловской области появился законопроект, который предполагал, что все автомобили такси должны быть выдержаны в одинаковой цветовой гамме. Документ опубликовали в свободном доступе ради общественного обсуждения.

Сегодня стало известно, что региональное правительство выбрало красный цвет как единый для всех машин, принадлежащих сервисам такси. На кузов автомобилей также будут наноситься горошек, цвет которого владельцы таксомоторных фирм могут выбирать самостоятельно. В скором времени должна появиться официальная информация о цветах, выбранных для орловских такси.

Отметим, что в ходе обсуждения вопроса предлагалось немало нововведений, касающихся деятельности служб такси. Законопроект о единой цветовой гамме для машин стал одним из самых спорных, хотя в ряде российских субъектов такую инициативу уже воплотили в жизнь.
Яна Васильева
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