LADA Vesta стал лидером продаж в 31 регионе России

Согласно информации, опубликованной аналитическим агентством "Автостат Инфо", LADA Vesta в феврале текущего года стала абсолютным лидером по продажам компании "АвтоВАЗ" в 31 субъекте РФ. Наиболее высоким спросом модель пользовалась у жителей Самарской области, где разошлась тиражом в 852 экземпляра.

Яна Васильева

На втором месте объему продаж LADA Vesta среди регионов РФ оказался Ставропольский край, жители которого приобрели 497 единиц модели. Тройку закрывает Пермский край - там "АвтоВАЗ" в февраля реализовал 478 автомобиля LADA Vesta.Эксперты отмечают, что в ряде российских регионов седан LADA Vesta заняла второе место по продажам продукции компании "АвтоВАЗ". В частности, жители Татарстана в феврале приобрели 628 единиц модели, в Башкортостане купили 546 авто. В Ростовской области реализация модели составила 322 единицы.