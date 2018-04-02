Мнения

"Я обескуражена": Лена Миро назвала главных виновников трагедии в Кемерово

Всемирно известная скандальная блоггерша Лена Миро выразила свое мнение в Сети по поводу категорий…

Как прийти в себя: Эксперты дали советы по возвращению хорошего настроения

От Редактора

Как прийти в себя: Эксперты дали советы по возвращению хорошего настроения

Что сделать, чтобы вернулась улыбка? Есть несколько простых способов, как избавиться от "кислой…

Сюжеты :

В Сети обсуждают эротичный снимок Бузовой в трусах с вырезом в области ягодиц Ким Чен Ын пошел с женой на концерт южнокорейских поп-музыкантов в Пхеньяне Владимир Жириновский намекнул, что Путину пора уходить Жительница Петербурга нашла мумию в шкафу на съемной квартире Искусственный интеллект открыл охоту на НЛО Уфологи: Пришельцы атакуют Землю 22 апреля В Мордовии обитает кот-предсказатель Российский дипломат в Лондоне рассказал, кто стоит за «делом Скрипаля» Одна из самых красивых стюардесс России задержана за угон автомобиля BlackBerry сделала свой онлайн-магазин приложений бесплатным Смартфон iPhone SE 2 не выйдет в 2018 году Блогера и оппозиционера Михаила Светова избили в Кемерово
| | LADA Vesta стал лидером продаж в 31 регионе России

LADA Vesta стал лидером продаж в 31 регионе России

Сегодня, 07:00
Согласно информации, опубликованной аналитическим агентством "Автостат Инфо", LADA Vesta в феврале текущего года стала абсолютным лидером по продажам компании "АвтоВАЗ" в 31 субъекте РФ. Наиболее высоким спросом модель пользовалась у жителей Самарской области, где разошлась тиражом в 852 экземпляра.

LADA Vesta стал лидером продаж в 31 регионе России

 

На втором месте объему продаж LADA Vesta среди регионов РФ оказался Ставропольский край, жители которого приобрели 497 единиц модели. Тройку закрывает Пермский край - там "АвтоВАЗ" в февраля реализовал 478 автомобиля LADA Vesta.

Эксперты отмечают, что в ряде российских регионов седан LADA Vesta заняла второе место по продажам продукции компании "АвтоВАЗ". В частности, жители Татарстана в феврале приобрели 628 единиц модели, в Башкортостане купили 546 авто. В Ростовской области реализация модели составила 322 единицы.
Яна Васильева
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
«АвтоВАЗ» продал в ноябре 1,9 тысячи LADA Vesta SW и LADA SW Cross
«АвтоВАЗ» продал в ноябре 1,9 тысячи LADA Vesta SW и LADA SW Cross

Отечественный машиностроительный гигант "АвтоВАЗ" в ноябре нынешнего года реализовал 1,9 тысячи единиц моделей LADA Vesta SW и LADA SW Cross. Данная информация

Пермский край стал лидером по региональным продажам LADA XRAY
Пермский край стал лидером по региональным продажам LADA XRAY

Согласно отчётам по продажам за май текущего года, Пермский край стал абсолютным лидером по реализации отечественного хэтчбека LADA XRAY. В этом месяце в

LADA Vesta стала наиболее прибыльной моделью в C-сегменте в РФ
LADA Vesta стала наиболее прибыльной моделью в C-сегменте в РФ

LADA Vesta оказалась наиболее доходной моделью в результате реализации в сегменте C-класса. Об этом свидетельствует исследование экспертов агентства "АВТОСТАТ".

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости