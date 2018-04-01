Власти Швеции запретят въезд дизельных авто в центр городов

Правительство Швеции запретило перемещение дизельных авто в центре крупных городов. Власти Германии также объявили о полном запрете моделей с дизельными силовыми установками в центре городов, однако в Финляндии такой запрет вводить не намерены.

Татьяна Рязанская

Правительство Швеции и Германии объяснило, что запрет на въезд авто с дизельными агрегатами в центр крупных городов был принят из-за ужесточенных требований к экологичности моделей. С 1 сентября прошлого года была принята новая процедура проверки количества вредных выбросов: авто проверяют во время реального передвижения, поэтому результаты новой процедуры достовернее.При этом власти Финляндии не будут вводить подобный запрет, поскольку не видят проблемы в дизельных двигателях - в Финляндии воздух в основном загрязнен из-за старых автобусов, шипованных колес и уличной пыли. А также продажи дизельных авто в стране стремительно падают, поэтому центральный районы городов останутся открытыми.