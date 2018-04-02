Hyundai и KIA начали продажи «чемпионских» моделей к FIFA 2018

Компания «Хёндэ Мотор СНГ» сегодня, 1 апреля 2018 года, начала продажи новых автомобилей лимитированной линейки FIFA 2018, посвященной Чемпионату мира по футболу, который пройдет в России. Отмечается, что тираж особых моделей составит всего 20 000 единиц.

Согласно данным российского офиса Hyundai Motor, автомобили Чемпионской серии украшены особыми шильдиками FIFA 2018, а в салоне автомобилей появились особые коврики, а также фирменный футбольный мяч от Adidas с символикой чемпионата.Представительский седан Hyundai Elantra и кроссовер Hyundai Tucson получили версию FIFA 2018 во всех комплектациях, а лимитированная версия для Hyundai Solaris доступна только для исполнений Elegance и Comfort. Кроссовер Hyundai Creta станет «футбольным» только в версии Style.Официальные дилеры KIA также начали продажи лимитированных моделей, которые получат специальные логотипы FIFA World Cup Russia. Специальная версия доступна для моделей KIA Sportage, KIA Rio X-Line, KIA Soul, KIA Optima, а также KIA Rio.

Яна Васильева

Напомним, что компания Hyundai Motor в 2018 году планирует нарастить российские продажи на 10% до 175 000 автомобилей. Основной упор будет сделан на кроссовера KIA Sportage и Hyundai Creta.