Фермер из Беларуси собрал комбайн с двигателем от Tesla Model S

Белорусские издания сообщают, что владелец птицефермы Илья Мусский купил по цене металлолома СК-6 «Колос» с нерабочим двигателем. Друзья из Штатов пошутили, что неплохо было бы оснастить комбайн электродвигателем от Tesla. Однако Илье понравилась эта идея, поэтому он начал искать на интернет-аукционах «донора». Ему удалось купить Tesla S85, пострадавшую в аварии.
В итоге на создание самодельного комбайна ушла сумма, которой хватилось бы на 10-летний КЗС-10К «Палессе GS10». Фермер подчеркнул, что его СК-6 «Колос» имеет два барабана обмолота, а не один, как в «Палессе GS10». К тому же мотор от электромобиля развивает на 100 л. с. больше.
Он также признался, что больше всего опасался возможности возгорания литиевых аккумуляторов, хотя традиционное топливо также трудно потушить в случае пожара. Батареи от Tesla позволяют автомобилю преодолевать до 425 км, но пока неизвестно, сколько на ней сможет проработать электрокомбайн.
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