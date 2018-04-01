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| | Фермер из Беларуси собрал комбайн с двигателем от Tesla Model S

Фермер из Беларуси собрал комбайн с двигателем от Tesla Model S

Сегодня, 17:04
Умелец из Витебска Илья Мусский построил электрокомбайн на базе советской зерноуборочной машины, произведённой в конце 70-х годов. Любопытно, что комбайн приводится в движение мотором от Tesla Model S P85, разбитой в ДТП.

Фермер из Беларуси собрал комбайн с двигателем от Tesla Model S

 

Белорусские издания сообщают, что владелец птицефермы Илья Мусский купил по цене металлолома СК-6 «Колос» с нерабочим двигателем. Друзья из Штатов пошутили, что неплохо было бы оснастить комбайн электродвигателем от Tesla. Однако Илье понравилась эта идея, поэтому он начал искать на интернет-аукционах «донора». Ему удалось купить Tesla S85, пострадавшую в аварии.

В итоге на создание самодельного комбайна ушла сумма, которой хватилось бы на 10-летний КЗС-10К «Палессе GS10». Фермер подчеркнул, что его СК-6 «Колос» имеет два барабана обмолота, а не один, как в «Палессе GS10». К тому же мотор от электромобиля развивает на 100 л. с. больше.

«Комбайн – штука затратная, особенно для небольшого фермерского хозяйства. Но всегда хотелось иметь свой, ведь аренда тоже влетает в копеечку, да и качество уборки чужим механизатором не ахти», – отметил Илья.


 

 

Он также признался, что больше всего опасался возможности возгорания литиевых аккумуляторов, хотя традиционное топливо также трудно потушить в случае пожара. Батареи от Tesla позволяют автомобилю преодолевать до 425 км, но пока неизвестно, сколько на ней сможет проработать электрокомбайн.
Яна Васильева
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