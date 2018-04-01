Обновлённый пикап Fiat Fullback появился на российском рынке

С сегодняшнего дня, 1 апреля, Fiat Professional приступает к продажам в России обновлённого пикапа Fiat Fullback. Начальная комплектация автомобиля Base получила ценник от 1 629 000 рублей.

Пикап Fiat Fullback 2018 модельного года в базовом исполнении предлагается с «механикой» и подключаемым приводом на обе оси. Версия Active с автоматической КПП и системой постоянного полного привода обойдётся уже в 1 989 000 рублей, передаёт пресс-центр «ЭфСиЭй Рус».В моторном отсеке автомобиля устанавливается 2,4-литровый дизельный двигатель, развивающий 154 лошадиные силы. Вместе с тем пикап предлагается с 181-сильным агрегатом. Вес обновлённого Fiat Fullback составляет 2,5 тонны, за счёт чего машина может ездить как по московским магистралям, так и по грузовому каркасу столицы.

Яна Васильева

Изменения затронули также комплектации модели: теперь все три модификации с постоянным полным приводом оснащаются бампером с центральной подножкой. В салоне автомобиля появились кожаная обивка руля и селектора коробки передач. Напомним, что модельная линейка Fiat Professional в России представлена автомобилями Doblo, Doblo Combi, а также Ducati в кузове фургон.