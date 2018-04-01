Эксперты протестировали на дороге Ferrari 812 Superfast

Британские эксперты провели тест-драйв итальянского суперкара Ferrari 812 Superfast, который смог впечатлить их своей скоростью. Автомобиль обладает удивительными временем разгона и максимальной скоростью.

Яна Васильева

Заезд проходил на дорогах общего пользования, а не специализированной трассе, чтобы оценить возможности новинки в реальных условиях. Задачу показать свои возможности на 100% для Ferrari 812 Superfast затрудняла мокрая дорога. Несмотря на непогоду, автомобиль проявил себя достойно.Британские специалисты отметили устойчивость спортивного заднеприводного купе, а его агрессивность дополняется элегантными чертами. Под капотом Ferrari 812 Superfast устанавливается 6,5-литровый двигатель V12, способный развивать 789 лошадиных сил при крутящем моменте в 718 Нм.Модель ускоряется до первой «сотни» всего за 2,9 секунды, а предельная отметка на спидометре – 340 км/ч. Напомним, что официальная презентация Ferrari 812 Superfast состоялась на Женевском автосалоне в 2017 году, в том же году суперкар появился в продаже.