Составлен рейтинг лучших и худших немецких автомобилей

Автомобильные эксперты рассмотрели автомобили популярнейших немецких марок и определили самые удачные и провальные модели. Так, в обзор попали «большая немецкая тройка» и концерн Volkswagen с входящими в него брендами.

Среди моделей Mercedes-Benz не совсем удачными можно считать разве что компактные A-Class и CLA, которые имеют плохую управляемость и не отвечают фирменному уровню комфорта. Подобные недостатки эксперты выявили у BMW 1-Series и X1: эти автомобили слишком тесные и мало похожи на других представителей баварского бренда.Эксперты посоветовали приобрести E39, поскольку на вторичном рынке немало таких автомобилей в хорошем состоянии. Помимо этого, одними из лучших моделей BMW являются обновлённые X3 и X5.Вместе с тем не рекомендуется покупать небольшие кроссоверы Q3 и Q5. Владельцы первого поколения таких машин жаловались на проблемы с бензиновыми моторами. Зато эксперты не нашли серьёзных недостатков у Audi Q7, A6, A5 и А4.

Яна Васильева

Помимо этого, вряд ли пожалеют о своём выборе покупатели Skoda Octavia и Volkswagen Touareg, особенно это касается дизельных версий. Модели Passat и Yeti журналисты назвали переоценёнными. Напомним, что в премиальном сегменте автомобильного рынка России лидируют модели Mecredes-Benz.