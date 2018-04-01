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| | Компания BMW не спешит массово выпускать электрокары

Компания BMW не спешит массово выпускать электрокары

Сегодня, 10:49

Руководство немецкой компании BMW уверено, что в ближайшем будущем нет смысла налаживать массовое производством моделей на электрической тяги, поскольку пока это невыгодно в экономическом плане.

Компания BMW не спешит массово выпускать электрокары

 

Не так давно представители BMW сообщали о скором запуске производства электрокаров, причём имелась ввиду крупномасштабная сборка. На днях топ-менеджер компании заявил, что массовый выпуск электрических BMW начнётся не раньше 2020 года.

 

В качестве основной причины подобного решение указывается нерентабельность. На сегодняшний день производство подобного типа транспорта не окупается, однако в недалёком будущем ситуация может измениться.

В связи с этим руководство бренда не намерено полностью отказываться от разработки электромобилей, однако их массовый выпуск было решено отложить до тех пор, пока электрифицированный транспорт не распространится повсеместно.

Напомним, в настоящее время модельный ряд BMW включает «зелёные» i3 и i8. Одной из ближайших электрических новинок компании должен стать кроссовер i5. К 2021 году автопроизводитель обещал выпустить беспилотный и подключенный i-Next с нулевым уровнем выбросов.


Яна Васильева
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