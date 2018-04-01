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| | Новый кроссовер Renault Captur разделит платформу с Nissan Juke

Новый кроссовер Renault Captur разделит платформу с Nissan Juke

Сегодня, 09:07

Французская Renault намерена презентовать кроссовер Captur свежего поколения в 2019 году. Несмотря на то, что дебют новинки состоится не так уж скоро, в сеть уже попали некоторые подробности о будущем авто.


 

Новый кроссовер Renault Captur разделит платформу с Nissan Juke

 

Как пишет портал L’Argus, вторую генерацию Renault Captur сконструируют на платформе CMF-B, она же будет применяться на новых Nissan Juke и Renault Clio. Кроме того, грядущий Captur окажется больше предшественника, однако точные габариты не уточняются.

Существенные изменения ожидаются в линейке моторов компактного кроссовера. Автомобиль получит новый 1,0-литровый 100-сильный двигатель TCe (HR10) с тремя цилиндрами. Модель также будет доступна с 4-цилиндровым HR13 в двух вариантах форсировки – 140 и 160 лошадиных сил. Более мощный мотор разрабатывался совместно с Daimler.

Помимо этого, Renault Captur можно будет приобрести в дизельном исполнении, которое укомплектуют 1,5-литровым агрегатом dCi, выдающим от 85 до 115 «лошадок». При этом дизельный кроссовер оснастят системой «мягкого гибрида».

Зарубежные издания пишут, что презентация нового Renault Captur запланирована на осень будущего года и пройдёт в рамках автосалона во Франкфурте. Тогда же ожидается публичная премьера нового Nissan Juke. Скорее всего, обе модели появятся в дилерских центрах к началу 2020 года.


Яна Васильева
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