Мнения

"Я обескуражена": Лена Миро назвала главных виновников трагедии в Кемерово

Всемирно известная скандальная блоггерша Лена Миро выразила свое мнение в Сети по поводу категорий…

Как прийти в себя: Эксперты дали советы по возвращению хорошего настроения

От Редактора

Как прийти в себя: Эксперты дали советы по возвращению хорошего настроения

Что сделать, чтобы вернулась улыбка? Есть несколько простых способов, как избавиться от "кислой…

Сюжеты :

Губернатор Кемерово Аман Тулеев подал в отставку Сергея Мавроди тайно похоронили в Москве на Троекуровском кладбище Занюхай презерватив: Молодёжь поглощает новый опасный челлендж Участница "Дом-2" заявила о беременности от любовника Ольги Бузовой В Ростове призвали проверить аварийную безопасность маршруток после трагедии в Кемерово Астрофизик рассказал, что может произойти с Землёй, когда около неё пролетает комета Компания Google сделала робота для игры в «камень-ножницы-бумагу» Видео с бездомным псом, выкравшим книгу, стало вирусным В США учёные определили, как часто нужно отправлять в стирку постельное бельё Российские водители собрали записи самых абсурдных штрафов В Татарстане случайно нашли снежного человека Хирурги обнаружили резиновое яйцо в животе у 60-летнего мужчины
| | Загадочный кроссовер от KIA выведен на первые тесты

Загадочный кроссовер от KIA выведен на первые тесты

Сегодня, 08:14
Индийское подразделение компании KIA вывело на дорожные тесты новый кроссовер, которого пока нет в модельном ряду бренда. Ожидается, что новинка станет схожим с Hyundai Creta кроссовером, предназначенным для автомобильного рынка Индии.

Загадочный кроссовер от KIA выведен на первые тесты

 

На страницах зарубежных СМИ появились первые шпионские фото нового кроссовера KIA. Кузов модели покрыт огромным количеством камуфляжа, но можно заметить, что SUV имеет зауженную оптику, а также агрессивную шестиугольную решетку радиатора. Примечательно, что модель по габаритам не схожа ни с одним кроссовером марки.

Эксперты уверены, что речь идёт о серийной версии концептуального KIA SP Concept, который показали гостям автосалона AutoExpo в Дели, который состоялся в феврале нынешнего года. Новинка предназначается для автомобильного рынка Индии.

Загадочный кроссовер от KIA выведен на первые тесты

 

Загадочный кроссовер от KIA выведен на первые тесты

 

По данным инсайдеров, серийный KIA SP Concept в базовой версии получит 1,5-литровый дизельный CRDi, который генерирует 90 лошадиных сил. Кроме того, в гамму войдет и 1,6-литровый бензиновый агрегат. Ожидается, что модель расположится в бюджетном сегменте и получит ценник примерно в 14 000 долларов (около 795 000 рублей). Старт продаж состоится до конца 2018 года.
Яна Васильева
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
KIA презентовала новый небольшой кроссовер на Auto Expo
KIA презентовала новый небольшой кроссовер на Auto Expo

Южнокорейский автопроизводитель KIA на выставке Auto Expo в Дели презентовал прототип доступного кроссовера KIA SP Concept. Новый автомобиль предназначается

В сеть «просочились» первые фото нового BMW 8-Series без камуфляжа
В сеть «просочились» первые фото нового BMW 8-Series без камуфляжа

На страницах американских автомобильных изданий появились свежие шпионские фото нового флагманского купе BMW 8-Series. Автор фотографий утверждает, что снимки

Обновлённый Renault Captur для Индии замечен на тестах
Обновлённый Renault Captur для Индии замечен на тестах

На страницах индийских автомобильных изданий появились свежие шпионские фото обновлённого компактного кроссовера Renault Captur, предназначенного для рынка

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости