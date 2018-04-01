Загадочный кроссовер от KIA выведен на первые тесты

Индийское подразделение компании KIA вывело на дорожные тесты новый кроссовер, которого пока нет в модельном ряду бренда. Ожидается, что новинка станет схожим с Hyundai Creta кроссовером, предназначенным для автомобильного рынка Индии.

На страницах зарубежных СМИ появились первые шпионские фото нового кроссовера KIA. Кузов модели покрыт огромным количеством камуфляжа, но можно заметить, что SUV имеет зауженную оптику, а также агрессивную шестиугольную решетку радиатора. Примечательно, что модель по габаритам не схожа ни с одним кроссовером марки.Эксперты уверены, что речь идёт о серийной версии концептуального KIA SP Concept, который показали гостям автосалона AutoExpo в Дели, который состоялся в феврале нынешнего года. Новинка предназначается для автомобильного рынка Индии.

Яна Васильева

По данным инсайдеров, серийный KIA SP Concept в базовой версии получит 1,5-литровый дизельный CRDi, который генерирует 90 лошадиных сил. Кроме того, в гамму войдет и 1,6-литровый бензиновый агрегат. Ожидается, что модель расположится в бюджетном сегменте и получит ценник примерно в 14 000 долларов (около 795 000 рублей). Старт продаж состоится до конца 2018 года.