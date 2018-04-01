В России выросли ставки утилизационного сбора на автомобили

В России начнут взимать повышенный утилизационный сбор на автомобили уже с воскресенья, 1 апреля. Об этом свидетельствует постановление правительства страны.

Яна Васильева

Утильсбор для легковых авто с мотором объёмом до 1,0 литра увеличился на 17,86% и достиг 33 000 рублей. Прирост для машин с двигателем от 1,0 до 2,0 л. составил 90% (до 84 000 рублей), а от 2,0 до 3,0 л. – 49,3% (до 126 000 рублей). На легковой транспорт с объёмом двигателя от 3,0 л. и более утилизационный сбор сохранился на прежнем уровне: 114 600 рублей для силовых агрегатов объёмом до 3,5 л. и 181 600 – для моторов более 3,5 л.Что касается грузовых автомобилей, то здесь размер сбора зависит не от объёма двигателя, а от массы. Утильсбор на 2,5-тонные грузовики составляет 14 250 рублей, что соответствует росту на 14,46%. За большегрузы массой от 2,5 до 3,5 тонн будут взимать 30 000 рублей (+51,5%), от 3,5 до 5,0 тонн – 28 500 рублей (+15%), от 5,0 до 8,0 тонн – 31 350 рублей (+14,84%). Сбор для грузовиков весом от 8,0 до 12 тонн стал больше на 14,9% (38 100 р), от 12 до 20 тонн – на 14,8% (41 850 р), а от 20 до 50 тонн – на 14,8% (82 500 р).Напомним, утилизационный сбор, который выплачивают импортёры и производители машин, вступил в силу в 2012 году. При этом практически все автозаводы в РФ сегодня получают субсидии, размеры которых соотносятся со сборами.