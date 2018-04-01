Умельцы из Нальчика своими руками собрали ретромобиль

На известном видеохостинге YouTube выходит передача «Автоистории», которую ведет блогер Сергей Цветков. Недавно он ездил в Нальчик, где заснял на видео творение местных умельцев, создавших его из старинного Opel Admiral 1938 года и японского Lexus LS430.
Отмечается, что интерьер энтузиасты взяли от Lexus LS430, а кузов позаимствовали от Opel. Авто получило и несколько новых доработок, среди которых стоит назвать собственноручно разработанный капот, так как силовой агрегат вместе с компонентами просто не помещался.
Блогер подчеркивает, что автомобиль только снаружи имеет вид ретрокара. В салоне же установлены все необходимые для современного человека системы, в числе которых стоит назвать автоматическую КПП, кондиционер, подъемник стекла и аудиосистему. Для того, чтобы изготовить данную машину, мастера потратили два года.
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