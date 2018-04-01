Новый кроссовер Hyundai Encino приехал к китайским дилерам

Южнокорейская автомобилестроительная компания Hyundai начинает продажи своего нового кроссовера Hyundai Encino. Его можно назвать приспособленной под китайский авторынок версией Hyundai Kona.





Дмитрий Павличко

Несмотря на то, что официальный старт продаж новинки еще не дан, китайские дилеры уже получили первые тестовые экземпляры нового авто. Новый Hyundai Encino обустроили решеткой радиатора с горизонтальными планками, изготовленной в стиле нового Hyundai ix35.В подкапотном пространстве новинки установлен турбодвигатель объемом 1,6 литра с мощностью 177 лошадиных сил. Он функционирует вместе с 7-скоростным «роботом» с двойным сцеплением и переднеприводным механизмом.В списке функций нового Hyundai Encino значатся опция предотвращения столкновений, адаптивный круиз-контроль, управление системой стабилизации, идентификация дорожных знаков, семь эйрбэгов, беспроводное зарядное устройство и проекционный дисплей. К концу текущего года выйдет электрическая модификация кроссовера с запасом хода в 390 км.