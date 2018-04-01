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| | Новый кроссовер Hyundai Encino приехал к китайским дилерам

Новый кроссовер Hyundai Encino приехал к китайским дилерам

Сегодня, 06:00
Южнокорейская автомобилестроительная компания Hyundai начинает продажи своего нового кроссовера Hyundai Encino. Его можно назвать приспособленной под китайский авторынок версией Hyundai Kona.


Новый кроссовер Hyundai Encino приехал к китайским дилерам

 

Несмотря на то, что официальный старт продаж новинки еще не дан, китайские дилеры уже получили первые тестовые экземпляры нового авто. Новый Hyundai Encino обустроили решеткой радиатора с горизонтальными планками, изготовленной в стиле нового Hyundai ix35.

В подкапотном пространстве новинки установлен турбодвигатель объемом 1,6 литра с мощностью 177 лошадиных сил. Он функционирует вместе с 7-скоростным «роботом» с двойным сцеплением и переднеприводным механизмом.

В списке функций нового Hyundai Encino значатся опция предотвращения столкновений, адаптивный круиз-контроль, управление системой стабилизации, идентификация дорожных знаков, семь эйрбэгов, беспроводное зарядное устройство и проекционный дисплей. К концу текущего года выйдет электрическая модификация кроссовера с запасом хода в 390 км.
Дмитрий Павличко
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