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| | В Ростове катается автомобиль с "оторванной рукой"

В Ростове катается автомобиль с "оторванной рукой"

Сегодня, 18:31
Один из жителей российского города Ростов-на-Дону украсил свой ВАЗ-2114 довольно необычным брелоком. Автолюбитель к заднему бамперу своего авто прикрепил наручниками искусственную кисть руки, которая при движении болтается и приводит в шок всех окружающих.

В Ростове катается автомобиль с "оторванной рукой"

 

Если присмотреться к хоррор-машине со стороны, то это достаточно ужасающее зрелище. Зачем автомобилист прибег к этому, пока держится в секрете.

Фотографию ВАЗ-2114, который катается по ростовским улицам со страшным аксессуаром, обнародовали в социальных сетях и вызвала она неоднозначную реакцию у местных жителей. Одни шутили, что это сувенир от предыдущего хозяина или ростовские бандиты держат весь район. Иные отметили, что у человека, прицепившего руку на бампер, не все в порядке с головой и машина с такой принадлежностью имеет жутковатый вид. Также комментаторы отметили, что это все довольно забавно, но все же непрактично.
Дмитрий Павличко
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