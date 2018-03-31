В Ростове катается автомобиль с "оторванной рукой"

Один из жителей российского города Ростов-на-Дону украсил свой ВАЗ-2114 довольно необычным брелоком. Автолюбитель к заднему бамперу своего авто прикрепил наручниками искусственную кисть руки, которая при движении болтается и приводит в шок всех окружающих.

Дмитрий Павличко

Если присмотреться к хоррор-машине со стороны, то это достаточно ужасающее зрелище. Зачем автомобилист прибег к этому, пока держится в секрете.Фотографию ВАЗ-2114, который катается по ростовским улицам со страшным аксессуаром, обнародовали в социальных сетях и вызвала она неоднозначную реакцию у местных жителей. Одни шутили, что это сувенир от предыдущего хозяина или ростовские бандиты держат весь район. Иные отметили, что у человека, прицепившего руку на бампер, не все в порядке с головой и машина с такой принадлежностью имеет жутковатый вид. Также комментаторы отметили, что это все довольно забавно, но все же непрактично.