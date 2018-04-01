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| | Эксперты назвали самые дешевые иномарки в РФ на апрель 2018 года

Эксперты назвали самые дешевые иномарки в РФ на апрель 2018 года

Сегодня, 08:31
Накануне начала нового месяца эксперты российского портала Carsweek решили создать свой рейтинг наиболее бюджетных автомобилей. Отмечается, что данные авто будут продаваться на рынке в апреле 2018 года.

 

Эксперты назвали самые дешевые иномарки в РФ на апрель 2018 года

 

Лидером рейтинга выступает узбекский компактный хэтчбэк Ravon R2, предлагаемый за 439 000 рублей, если он относится к 2017 модельному году. За авто 2018 года придется отдать уже 489 000 рублей. В моторном отсеке Ravon R2 установили 85-сильный 1,2-литровый мотор.

На вторую ступеньку вышел японский бюджетный седан Datsun on-DO. За него придется выложить из кармана 444 000 рублей. Авто полностью соответствует российским условиям. Его снабдили 85-сильным агрегатом и МКПП.

ТОП-3 закрыл узбекский седан Ravon Nexia, за который придется отдать от 449 000 рублей. За машину выпуска 2018 года придется заплатить 499 000 рублей. Под капот седан получил атмосферный агрегат объемом 1,5 литра с отдачей 106 «лошадок».

Четвертое место занял Brilliance H230. Он обойдется в 460 000 рублей. В подкапотном пространстве разместился 1,5-литровый мотор, приводимый в действие 5-ступенчатой «механикой. ТОП-5 закрывает седан FAW Oley, за который предлагают от 491 000 рублей. Под капотом находится 102-сильная бензиновая установка.
Дмитрий Павличко
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