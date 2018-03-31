Cadillac отказался поставлять моторы для Chevrolet Corvette

Американская люксовая марка Cadillac, входящая в структуру автомобилестроительной компании General Motors, отказалась осуществлять поставки двигателей для нового спорткара Chevrolet Corvette. Об этом сообщают обозреватели профильных СМИ, ссылаясь на руководителя Cadillac Йохана де Найссена.

Дмитрий Павличко

Отмечается, что новый седан Cadillac CT6 в версии V-Sport получил под капот специально разработанный 8-цилиндровый агрегат объемом 4,2 литра, генерирующий мощность в 557 «лошадки». Ожидалось, что такой мотор появится в подкапотном пространстве нового Chevrolet Corvette, но руководство Cadillac не разрешило начать поставки двигателей.Как сообщает топ-менеджер, появившаяся информация о том, что Chevrolet Corvette оснастят двигателям от Cadillac всего лишь слухи. Машину оснастят иным агрегатом. Стоит сказать, что силовую установку собирают в General Motors Performance Build Center, где выпускается Chevrolet Corvette.