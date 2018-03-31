Cadillac отказался поставлять моторы для Chevrolet Corvette

Отмечается, что новый седан Cadillac CT6 в версии V-Sport получил под капот специально разработанный 8-цилиндровый агрегат объемом 4,2 литра, генерирующий мощность в 557 «лошадки». Ожидалось, что такой мотор появится в подкапотном пространстве нового Chevrolet Corvette, но руководство Cadillac не разрешило начать поставки двигателей.
Как сообщает топ-менеджер, появившаяся информация о том, что Chevrolet Corvette оснастят двигателям от Cadillac всего лишь слухи. Машину оснастят иным агрегатом. Стоит сказать, что силовую установку собирают в General Motors Performance Build Center, где выпускается Chevrolet Corvette.
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