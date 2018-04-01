Назван ТОП-5 надежных кроссоверов по цене до 500 000 рублей

Не является тайной, что на сегодняшний день кроссоверы и внедорожники становятся все более популярными, чего не избежал и вторичный авторынок. В РФ за 500 000 рублей довольно тяжело купить нормальный SUV, но на рынке подержанных авто за такие деньги можно купить надежный внедорожный автомобиль.

Дмитрий Павличко

На первой позиции расположился японский кроссовер Nissan X-Trail, выпущенный в 2004 году, за который придется отдать 450 000 рублей. Под капотом разместили 2,5-литровый «атмосферник» с мощностью 165 «лошадок». Он работает с полным приводом, а в топовых версиях появились кожаные кресла и климат-контроль.Второе место досталось еще одному «японцу» - Mitsubishi Outlander 2008 года, который обойдется в 490 000 рублей. В моторном отсеке модели установлен 136-сильный 2-литровый мотор, работающий с полноприводным механизмом.ТОП-3 закрыл корейский KIA Sportage 2006 года, за который придется выложить из кармана 400 000 рублей. Его оснастили 128-сильным 2-литровым агрегатом. Модель получила рамную конструкцию и систему полного привода.Далее стоит выделить Subaru Forester 1999 года стоимостью 390 000 рублей. При его покупке необходимо внимательно осмотреть его состояние. ТОП-5 закрывает чешский Skoda Yeti 2012. За него придется отдать 500 000 рублей. Его укомплектовали 1,2-литровой установкой, генерирующей 105 л.с и передним приводом.