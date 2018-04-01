В Калиниграде появился дилерский центр Lexus

Японская машиностроительная компания Lexus открыла в Калининграде свой первый автоцентр, которым владеет холдинг «Юто Карс». Автосалон стал 54-дилером бренда в РФ и 5-м дилерским центром на территории СЗФО.

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Дмитрий Павличко

Отмечается, что дилерскому центру присвоили наименование «Лексус-Калининград». Его совокупная площадь достигает 1626 квадратных метров, а шоу-рум получил площадь в 648 м. В таком зале можно свободно расположить все модели японской марки, представленные в России.Помимо всего, в дилерском центре бренда насчитывается шесть постов стационарного ремонта, а площадки, предназначенные для ремонта и покраски, находятся в городском «Тойота-Центре».Дилерский центр Lexus в Калининграде полностью соответствует корпоративным стандартам марки. Он оборудован технологиями, посредством которых автолюбитель может познакомиться с интересующими его авто либо с уже купленным транспортом. В новом автоцентре можно воспользоваться выгодными предложениями на покупку авто, лизингом, трейд-ином, страхованием и другими услугами. Можно пройти тест-драйв или внедрить дополнительные системы охраны.