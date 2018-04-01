Мнения

"Я обескуражена": Лена Миро назвала главных виновников трагедии в Кемерово

Всемирно известная скандальная блоггерша Лена Миро выразила свое мнение в Сети по поводу категорий…

Как прийти в себя: Эксперты дали советы по возвращению хорошего настроения

От Редактора

Как прийти в себя: Эксперты дали советы по возвращению хорошего настроения

Что сделать, чтобы вернулась улыбка? Есть несколько простых способов, как избавиться от "кислой…

Сюжеты :

В Ростове призвали проверить аварийную безопасность маршруток после трагедии в Кемерово Астрофизик рассказал, что может произойти с Землёй, когда около неё пролетает комета Компания Google сделала робота для игры в «камень-ножницы-бумагу» Видео с бездомным псом, выкравшим книгу, стало вирусным В США учёные определили, как часто нужно отправлять в стирку постельное бельё Российские водители собрали записи самых абсурдных штрафов В Татарстане случайно нашли снежного человека Хирурги обнаружили резиновое яйцо в животе у 60-летнего мужчины Названы топ-5 опасных расстройств, обостряющихся весной Юрий Куклачёв предупредил братьев Запашных об опасности после шоу с Соловьёвым Прав был Песков: Лена Миро назвала Юлю Персильд проституткой Наташа Королева опровергла слухи о депрессии
| | В Калиниграде появился дилерский центр Lexus

В Калиниграде появился дилерский центр Lexus

Сегодня, 03:00
Японская машиностроительная компания Lexus открыла в Калининграде свой первый автоцентр, которым владеет холдинг «Юто Карс». Автосалон стал 54-дилером бренда в РФ и 5-м дилерским центром на территории СЗФО.

В Калиниграде появился дилерский центр Lexus

 

Отмечается, что дилерскому центру присвоили наименование «Лексус-Калининград». Его совокупная площадь достигает 1626 квадратных метров, а шоу-рум получил площадь в 648 м2. В таком зале можно свободно расположить все модели японской марки, представленные в России.

Помимо всего, в дилерском центре бренда насчитывается шесть постов стационарного ремонта, а площадки, предназначенные для ремонта и покраски, находятся в городском «Тойота-Центре».

Дилерский центр Lexus в Калининграде полностью соответствует корпоративным стандартам марки. Он оборудован технологиями, посредством которых автолюбитель может познакомиться с интересующими его авто либо с уже купленным транспортом. В новом автоцентре можно воспользоваться выгодными предложениями на покупку авто, лизингом, трейд-ином, страхованием и другими услугами. Можно пройти тест-драйв или внедрить дополнительные системы охраны.
Дмитрий Павличко
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
Lexus открыл первый дилерский автосалон в Ставрополе
Lexus открыл первый дилерский автосалон в Ставрополе

Первый автосалон Lexus, принадлежащий ГК «Самара Авто», появился в Ставрополе. Новый автоцентр оказался 50-м уполномоченным дилером бренда в РФ, отметили в

В Казани открылся новый дилерский центр KIA
В Казани открылся новый дилерский центр KIA

Холдинг «ТрансТехСервис» стал новым дилерским центром корейской машиностроительной компании KIA в Казани. Соответствующий корпоративным нормам

В Омске откроют официальный дилерский центр Lexus
В Омске откроют официальный дилерский центр Lexus

Глава официального дилерского центра Toyota компания «Авто плюс Омск» Виктор Гребенников сообщает, что в августе откроется автоцентр, где будут продавать

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости