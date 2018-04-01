BMW отзовет 11 000 машин из-за недопустимых устройств

Германское министерство автотранспорта отзывает в ФРГ 11 000 автомобилей BMW из-за того, что в них внедрили механизмы, искажающие показания выбросов вредных веществ. Об этом информируют обозреватели портала Der Spiegel.

Дмитрий Павличко

Под действие отзывной кампании попадают модели BMW 750d и BMW M550d. В ведомстве объяснили такое решение необходимостью замены обманывающих устройств в моторах.В издании отмечают, что до этого времени в BMW отрицали махинации с вредными веществами. Однако на минувшей неделе прокуратура и полиция Мюнхена произвели обыски в центральном офисе баварского машиностроителя в рамках дела, возбужденного по факту мошенничества. В министерстве сообщают, что в BMW использовался запрещенный прибор, корректирующий показатели. В феврале 2018 года в пресс-службе BMW заявили, что 11 000 дизельных машин оборудовали ПО, искажающим показатели выхлопа. Но концерн считает, что это было просто ошибкой.