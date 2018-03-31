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| | Хэтчбек Mazda 2 получит спецверсию Sport Black

Хэтчбек Mazda 2 получит спецверсию Sport Black

Сегодня, 13:31
На авторынке Великобритании появится специальная версия обновленного японского хэтчбэка с наименованием Sport Black Limited Edition. Об этом сообщили профильные СМИ.

Хэтчбек Mazda 2 получит спецверсию Sport Black

 

Автолюбители Соединенного Королевства смогут приобрести новый хэтчбэк, уже начиная с 3 апреля 2018 года. Спецверсию выпустят ограниченным тиражом в 500 единиц, а минимальный ценник новинки составит от 15 995 фунтов стерлингов.

В подкапотном пространстве хэтчбэка Mazda 2 Sport Black Limited Edition разместится 1,5-литровый двигатель SkyActiv-G, генерирующий мощность в 90 лошадиных сил. Во внешнем оформление стоит выделить уникальную черную отделку, 16-дюймовые колесные диски черного цвета. Кузов машины может получить следующие оттенки: Deep Crimson Mica, Dynamic Blue Mica и Machine Grey Metallic.

Отмечается, что новый хэтчбэк получит несколько обновленных версий. Их ценники колеблятся от 13 295 до 17 095 фунтов стерлингов.
Дмитрий Павличко
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