Хэтчбек Mazda 2 получит спецверсию Sport Black

На авторынке Великобритании появится специальная версия обновленного японского хэтчбэка с наименованием Sport Black Limited Edition. Об этом сообщили профильные СМИ.

Дмитрий Павличко

Автолюбители Соединенного Королевства смогут приобрести новый хэтчбэк, уже начиная с 3 апреля 2018 года. Спецверсию выпустят ограниченным тиражом в 500 единиц, а минимальный ценник новинки составит от 15 995 фунтов стерлингов.В подкапотном пространстве хэтчбэка Mazda 2 Sport Black Limited Edition разместится 1,5-литровый двигатель SkyActiv-G, генерирующий мощность в 90 лошадиных сил. Во внешнем оформление стоит выделить уникальную черную отделку, 16-дюймовые колесные диски черного цвета. Кузов машины может получить следующие оттенки: Deep Crimson Mica, Dynamic Blue Mica и Machine Grey Metallic.Отмечается, что новый хэтчбэк получит несколько обновленных версий. Их ценники колеблятся от 13 295 до 17 095 фунтов стерлингов.