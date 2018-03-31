Омское правительство отремонтирует свои иномарки за 8,8 млн рублей

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Омское правительство отремонтирует свои иномарки за 8,8 млн рублейСегодня, 14:00
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Сотрудники «АВТОСТАТ» выяснили, что в октябре 2017 года произошло снижение цен на японский внедорожник Toyota Land Cruiser 200. Падение цен затронуло несколько
В Омске был объявлен аукцион на покупку двух иномарок для министров и чиновников региона. Правительство Омской области выделит на это из своего бюджета 3
1 октября российские аналитики из агентства «Автостат» выложили статистику по самым прибыльным автомобилям на рынке России. Четыре автомобиля от Toyota вошли в