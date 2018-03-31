Мнения

"Песков, смени работу!": Лена Миро нашла замену Малахову на телевидении

По словам блогера, пресс-секретарь продемонстрировал свою профнепригодность.

Как прийти в себя: Эксперты дали советы по возвращению хорошего настроения

От Редактора

Как прийти в себя: Эксперты дали советы по возвращению хорошего настроения

Что сделать, чтобы вернулась улыбка? Есть несколько простых способов, как избавиться от "кислой…

Сюжеты :

Эксперты рассказали о самых удивительных секс-рекордах Эксперты назвали преимущества наушников BeatsX над Apple AirPods «Кардашьян в молодости»: Санта Димопулос показала школьное фото Алексей Панин живет воспоминаниями о былом успехе Внешний аккумулятор для смартфона взорвался в руках у волгоградца Бастрыкин обещает продолжить аресты по делу о пожаре в Кемерово Пожизненно лишённую прав Мару Багдасарян задержали за рулем в Москве В небе появится голубая Луна, признак второго пришествия Христа Мобильный оператор Tele2 меняет старые тарифы на новые Дарья Пынзарь рассказала, что боится делать прививки своим детям Больше нечем зацепить: Голые фото Ратаковски раскритиковали фанаты Онкологи развеяли миф о том, что из-за кофе развивается рак у человека
| | Омское правительство отремонтирует свои иномарки за 8,8 млн рублей

Омское правительство отремонтирует свои иномарки за 8,8 млн рублей

Сегодня, 14:00
В автопарке областной администрации Омска имеются семь экземпляров моделей Toyota Camry и внедорожника Toyota Land Cruiser 200. Эти иномарки нуждаются в обслуживании, и на него уйдет 8,8 млн рублей, хотя сумма могла оказаться большей.

 

Омское правительство отремонтирует свои иномарки за 8,8 млн рублей

 

Главное управление контрактной системы Областной администрации Омска сумело сэкономить на ремонте своих иномарок. Планировалось, что на него уйдет 14 000 000 рублей, и эти деньги были выделены из местного бюджета.
 
Ранее администрация Омска объявила тендер, чтобы определиться с исполнителем работ по обслуживанию своих иномарок. Его выиграла компания «Сириус Авто». Она начнет выполнять свои обязательства перед омским автопарком к концу текущего года.
 
На данный момент в автопарке омского правительства имеется немало машин, которые были выпущены в 2007-2012 годах. Многие из них нуждаются в постоянном ремонте.

Иван Головин
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
Toyota снизила цены на версии внедорожника Toyota Land Cruiser 200
Toyota снизила цены на версии внедорожника Toyota Land Cruiser 200

Сотрудники «АВТОСТАТ» выяснили, что в октябре 2017 года произошло снижение цен на японский внедорожник Toyota Land Cruiser 200. Падение цен затронуло несколько

Омским чиновникам понадобились иномарки за 3 млн рублей
Омским чиновникам понадобились иномарки за 3 млн рублей

В Омске был объявлен аукцион на покупку двух иномарок для министров и чиновников региона. Правительство Омской области выделит на это из своего бюджета 3

Автомобили Toyota вошли в десятку самых доходных иномарок в России
Автомобили Toyota вошли в десятку самых доходных иномарок в России

1 октября российские аналитики из агентства «Автостат» выложили статистику по самым прибыльным автомобилям на рынке России. Четыре автомобиля от Toyota вошли в

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости