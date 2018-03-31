Омское правительство отремонтирует свои иномарки за 8,8 млн рублей

В автопарке областной администрации Омска имеются семь экземпляров моделей Toyota Camry и внедорожника Toyota Land Cruiser 200. Эти иномарки нуждаются в обслуживании, и на него уйдет 8,8 млн рублей, хотя сумма могла оказаться большей.

Главное управление контрактной системы Областной администрации Омска сумело сэкономить на ремонте своих иномарок. Планировалось, что на него уйдет 14 000 000 рублей, и эти деньги были выделены из местного бюджета.

Ранее администрация Омска объявила тендер, чтобы определиться с исполнителем работ по обслуживанию своих иномарок. Его выиграла компания «Сириус Авто». Она начнет выполнять свои обязательства перед омским автопарком к концу текущего года.

На данный момент в автопарке омского правительства имеется немало машин, которые были выпущены в 2007-2012 годах. Многие из них нуждаются в постоянном ремонте.

Иван Головин