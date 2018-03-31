В Воронеже ездит такси, в котором невозможно грустить

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В Воронеже ездит такси, в котором невозможно груститьСегодня, 19:19
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Компания Waymo, являющаяся дочерним предприятием Google, спроектировала первое в мире беспилотное такси. Видеоролик, в котором представлены новые возможности
В Ижевске зафиксировали чрезвычайно интересный случай. Пассажирка такси, которая направлялась из торгового центра «Талисман» на улицу Петрова, забыла в салоне
В Тульской области загорелось маршрутное такси транспортного перевозчика с громким названием «Воплощай мечты». Транспорт направлялся из Воронежа в Москву,