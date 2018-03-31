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| | В Воронеже ездит такси, в котором невозможно грустить

В Воронеже ездит такси, в котором невозможно грустить

Сегодня, 19:19
Жители Воронежа в социальных сетях ведут обсуждение автомобиля такси с украшенным гирляндами салоном. Накануне в Сети было опубликовано видео, снятое внутри транспортного средства.

 

В Воронеже ездит такси, в котором невозможно грустить

 

Сюжет сняла горожанка по имени Вера Дмитриева. Свой видеоролик она представила на сайте YouТube, после чего он быстро разошелся по местным СМИ и соцсетям.
 
При просмотре видеоролика можно увидеть, что водитель украсил гирляндами «торпеду», а также лобовое и заднее стекла машины такси. Также в сюжете заметно, что в салоне автомобиля играет музыка. Всё это создает в транспортном средстве праздничный «антураж». Видеоролик жительницы Воронежа вызвал положительную реакцию у публики.
 

 
Пользователям Сети понравилось такси с гирляндами, и они ассоциируют увиденное с Новым годом. Один из юзеров написал, что ездил бы на таком автомобиле хоть каждый день. Другой пользователь заявил, что таксистов на законодательном уровне нужно обязать украшать свои машины гирляндами, чтобы радовать пассажиров. Сам автор видеоролика, судя по восторженным комментариям за кадром, порадовалась праздничной обстановке в салоне автомобиля.

Иван Головин
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