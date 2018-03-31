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| | Jaguar откажется от моделей в "заряженной" R-версии

Jaguar откажется от моделей в "заряженной" R-версии

Сегодня, 22:00
Британская марка Jaguar радикально меняет свою линейку высокопроизводительных машин. Представители бренда рассказали, что он распрощается с R-версиями своих моделей.

 

Jaguar откажется от моделей в "заряженной" R-версии

 

Ранее СМИ информировали о том, что в группе Jaguar Land Rover обсуждается расширение семейства SVR-модификаций вседорожником I-Pace. Незадолго после этого на сайте Autoexpress появилось сообщение о том, что британцы больше не будут выпускать автомобили в «подогретых» R-версиях.
 
Уэйн Берджесс, руководящий подразделением Special Vehicle Operations (SVO) марки Jaguar, рассказал, что отныне брендом будут выпускаться модификации S и SVR. Это обусловлено тем, что в 2014 году продукция SVO стала конкурировать с «заряженными» R-версиями британских машин. Кроме того, производитель не располагает таким количеством мощностей, чтобы держать на конвейере сразу столько вариантов своих моделей.
 
Топ-менеджер признался, что потребитель стал часто путать версии R и SVR, из-за чего его стало сложнее делать выбор. Решение об отказе от «заряженных» машин в пользу их спортивных и экстремальных модификаций позволит избежать путаницы и ценовых конфликтов внутри марки Jaguar.
 
Британцы основали Special Vehicle Operations в 2014 году. Первой машиной подразделения стал суперкроссовер Range Rover Sport SVR, получивший успех на рынке.

Иван Головин
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