Из Jeep Wrangler сделали гостиничный номер с кофемашиной

Американская машиностроительная компания Jeep представила в рамках Нью-Йоркского автосалона концепт с названием ROADM8. Автомобиль уже назвали передвижным отелем.

Дмитрий Павличко

Идея разработать подобный внедорожник принадлежит представителям гостиничной сети Super 8. Отмечается, что внедорожники часто применялись для дальних путешествий, а многие туристы бронировали номера именно в гостиницах Super 8.Автомобиль разрабатывали на протяжении 2,5 часов и в нем использовали 100 уникальных комплектующих. Во внутренней отделке использовали ткань и дерево, из которых исполнили мебель в номерах гостиниц.Кроме внедренной кофейной машины в авто имеется мини-холодильник и мультимедийная установка с тачскрином. Отмечается, что создание такого внедорожника является маркетинговым решением для гостиничной компании. В проект вложили около 100 000 000 долларов.