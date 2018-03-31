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| | Из Jeep Wrangler сделали гостиничный номер с кофемашиной

Из Jeep Wrangler сделали гостиничный номер с кофемашиной

Сегодня, 15:37
Американская машиностроительная компания Jeep представила в рамках Нью-Йоркского автосалона концепт с названием ROADM8. Автомобиль уже назвали передвижным отелем.

Из Jeep Wrangler сделали гостиничный номер с кофемашиной

 

Идея разработать подобный внедорожник принадлежит представителям гостиничной сети Super 8. Отмечается, что внедорожники часто применялись для дальних путешествий, а многие туристы бронировали номера именно в гостиницах Super 8.

Автомобиль разрабатывали на протяжении 2,5 часов и в нем использовали 100 уникальных комплектующих. Во внутренней отделке использовали ткань и дерево, из которых исполнили мебель в номерах гостиниц.

Кроме внедренной кофейной машины в авто имеется мини-холодильник и мультимедийная установка с тачскрином. Отмечается, что создание такого внедорожника является маркетинговым решением для гостиничной компании. В проект вложили около 100 000 000 долларов.
Дмитрий Павличко
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