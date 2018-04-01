На продажу выставлен BMW 3 Series с двигателем от Honda

На eBay появилось объявление о продаже старого BMW 3 Series в кузове E30. Машина особенна своими спортивными доработками, а также тем, что у нее под капотом установлен двигатель родстера Honda S2000.

Продавец особого BMW 3 Series с мотором от Honda, предлагает автомобиль за 15 000 фунтов (1,2 миллиона рублей). В автомобиле используется тормозная система модели M3. Кроме того, на машине установлена регулируемая винтовая подвеска.

Двигатель родстера Honda S2000, используемый на BMW 3 Series, имеет приводный нагнетатель. Кроме того, мотор оснащен новыми форсунками и блоком электронного управления. Силовая установка выдает мощность 370 л.с. При определенных доработках отдача этого агрегата может вырасти до 456 л.с. Масса транспортного средства составляет 970 килограммов.

В купе BMW 3 Series с двигателем от Honda также установлена высокоэффективная топливная система. Автомобиль оснащен самоблокирующимся дифференциалом задней оси, углеволоконным обвесом M3, выпускным трактом из нержавеющей стали, каркасом безопасности, съемным рулевым колесом, а также спортивными ремнями и креслами.

Иван Головин