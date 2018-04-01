На продажу выставлен BMW 3 Series с двигателем от Honda

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На продажу выставлен BMW 3 Series с двигателем от HondaСегодня, 01:00
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Польские тюнеры из ателье ECU Performance попытались создать спорткар, который впитает в себя все лучшие черты моделей брендов Honda и Acura. Результатом такой
Источники сообщили, что в субботу представительство Honda Motors поведало о новом двигателе для Honda S2000, у которой один цилиндр будет выдавать мощность в
Стало известно, что руководство автопроизводительного концерна Honda предоставило официальное распоряжение о старте создания приемника для их автомобиля –